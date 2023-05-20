Emeklilere Mayıs ayı piyangosu vurdu! Bekleyen kazandı: İş Bankası rekor promosyon ödemesi yapacak

EYT yasası sonrasında emekli vatandaşların promosyon arayışı da hız kazandı. Bankalar promosyon ödemelerini yükseltmeye devam ederken rekor ödeme İş Bankası'ndan geldi! Peki promosyon şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIEYT yasasının yürürlüğe girmesi ve sonrasında en düşük emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında bankalar emekli promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. İş Bankası Mayıs ayı güncel promosyon tutarları müşterilerle paylaşıldı. Emekli müşteri potansiyellerini artırmak isteyen bankalar sık sık ödemelerini yükseltiyor.
Güncel tutarlara göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Emekli müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşlarını bankaya taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. SGK ile yapılan anlaşmaya göre 1 Kasım 2022 ve 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan emekli müşteriler promosyon ödemesinden faydalanacak. Aynı zamanda maaşını taşıyan ve kredi kartı başvurusu yapan emekli vatandaşlar aidat ödemiyor ve birçok farklı avantajdan da faydalanıyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri internet bankacılığı, mobil uygulama, ATM aracılığıyla ve en yakın şube aracılığıyla yapılabiliyor.