EKONOMİ
17 Kasım 2021 - 19:35

Emeklilere müjde! 1600 TL ödeme kampanyasında son 3 gün..

Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar, maaşlarını aldıkları özel ve kamu bankalarından 1600 TL'ye kadar nakit avans kampanyasından faydalanabiliyor. Başlatılan kampanya için son başvurulara ise 3 gün kaldı.

EKONOMİ
17 Kasım 2021 - 19:35
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Emeklilere müjde! 1600 TL ödeme kampanyasında son 3 gün..
Özel bankalardan ve kamu bankalarından emekli maaşı alan tüm vatandaşlara 1600 TL'ye varan nakit avans kampanyası başlatıldı. Kişilerin bankaya gitmelerine gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden yapacakları başvuru sonrası onay almaları halinde hesaplarına 1600 TL yatırılacak.


Son başvurunun 3 gün içerisinde biteceği yönünde yapılan açıklamada emekli maaşı üzerinden internet bankacılığı ile rahatlıkla başvuru yapabileceği, internet bankacılığı şifresi yok ise banka şubesinden yapılacak olan başvuruların onaylanmasından hemen sonra emekli maaşı alınan bankadan hesaba 1600 TL’ye kadar nakit avansın yatırılacağı belirtildi.


Onaylanan 1600 TL nakit avans kredisinin kullanılmaması durumunda ise bankanın kişiden herhangi bir geri ödeme ve faiz almayacağı belirtilen açıklamada bankaya yapılan başvuru sonrası herkese 5 dakika içerisinde geri dönüş yapıldığı ve olumsuz sonuçlarda paranın anında hesaplara yatıracağı aktarıldı.
 
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