EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 10:14

Emeklilere müjde: İkramiyeler toplu olarak hesaplarda olacak!

Bayram ikramiyesi almak isteyen emeklilere bir müjde de Yapı Kredi'den geldi. Peki emekli promosyonu detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 10:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilere müjde: İkramiyeler toplu olarak hesaplarda olacak!


Emekli ikramiyesi alabilmek için banka araştırması yapan emeklilere bir müjde Yapı Kredi'den geldi. İkramiye almak isteyen emekliler için Yapı Kredi'nin şartlarının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yapı Kredi emekli ikramiyesi açıklaması

Bilindiği üzere SGK'ya bağlı olmayan emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerini alamadı. Konu hukuka taşındı ve sonuç bekleniyordu. Beklenen müjde Yapı Kredi tarafından verildi. Emeklilere alamadıkları geçmiş bayram ikramiyeleri dahil olmak üzere toplu şekilde emekli ikramiyelerinin yatırılacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Yapı Kredi Sağlık ve Emeklilik Vakfı açıklama yaptı. Açıklamaya göre 18 Mayıs 2015 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete üzerinden duyurulan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlar Üzerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Kurum tarafından belirlenen 5510 sayılı kanunla ilgili konu kapsamında aylık ödemesi yapılan kişilere ödeme için belirlenen tarih içinde gelir ve maaş verme şartı ile dini bayramlarda verilen 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmesine karar verildiği açıklandı. Aynı zamanda emekli vatandaşların hak kaybı yaşamaması için 12 Haziran 2018 tarihi itibaren Yapı Kredi Sağlık ve Emeklilik Vakfı'na devamlı bir taahhüt gerekmeden emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verilmiştir. 



Yapı Kredi Emekli Bayram İkramiyesi

Ancak bu karar Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmemiştir. Konu ile ilgili süreç mahkemeye taşınmış, hukuk mücadelesi hala devam etmektedir. Ancak hukuki süreç devam ediyor olmasına rağmen Vakıf tarafından yasal faiz ile birlikte geriye dönük ödemelerin de emekli vatandaşlara yapılması kararına varılmıştır. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte de emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini alacakları duyurulmuştur. Vakıf, açıklamalarını '78 senedir bankayı yükselten insan kaynaklarını en değerli varlığımız olarak görüyoruz. Bütün emekli vatandaşlarımıza duyduğumuz minnet ve halka karşı duyduğumuz sorumluluk duygusunu en üst seviyede yerine getirme çabamıza gelecekte de devam edeceğiz.' sözleriyle tamamladı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu:
İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu: "Rekora gidecek"
Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları
Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları
Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam
Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam
Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu
Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu
Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Kripto para piyasası sallantıda! Avax coin düşüşe geçti
Kripto para piyasası sallantıda! Avax coin düşüşe geçti
Son Haberler
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...