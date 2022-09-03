Emeklilere müjde: İkramiyeler toplu olarak hesaplarda olacak!







Yapı Kredi emekli ikramiyesi açıklaması







Emekli ikramiyesi alabilmek için banka araştırması yapan emeklilere bir müjde Yapı Kredi'den geldi. İkramiye almak isteyen emekliler için Yapı Kredi'nin şartlarının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.Bilindiği üzere SGK'ya bağlı olmayan emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerini alamadı. Konu hukuka taşındı ve sonuç bekleniyordu. Beklenen müjde Yapı Kredi tarafından verildi. Emeklilere alamadıkları geçmiş bayram ikramiyeleri dahil olmak üzere toplu şekilde emekli ikramiyelerinin yatırılacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Yapı Kredi Sağlık ve Emeklilik Vakfı açıklama yaptı. Açıklamaya göre 18 Mayıs 2015 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete üzerinden duyurulan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlar Üzerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Kurum tarafından belirlenen 5510 sayılı kanunla ilgili konu kapsamında aylık ödemesi yapılan kişilere ödeme için belirlenen tarih içinde gelir ve maaş verme şartı ile dini bayramlarda verilen 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmesine karar verildiği açıklandı. Aynı zamanda emekli vatandaşların hak kaybı yaşamaması için 12 Haziran 2018 tarihi itibaren Yapı Kredi Sağlık ve Emeklilik Vakfı'na devamlı bir taahhüt gerekmeden emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verilmiştir.Ancak bu karar Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmemiştir. Konu ile ilgili süreç mahkemeye taşınmış, hukuk mücadelesi hala devam etmektedir. Ancak hukuki süreç devam ediyor olmasına rağmen Vakıf tarafından yasal faiz ile birlikte geriye dönük ödemelerin de emekli vatandaşlara yapılması kararına varılmıştır. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte de emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini alacakları duyurulmuştur. Vakıf, açıklamalarını '78 senedir bankayı yükselten insan kaynaklarını en değerli varlığımız olarak görüyoruz. Bütün emekli vatandaşlarımıza duyduğumuz minnet ve halka karşı duyduğumuz sorumluluk duygusunu en üst seviyede yerine getirme çabamıza gelecekte de devam edeceğiz.' sözleriyle tamamladı.