Finans
13 Temmuz 2022 - 12:36

Emeklilere müjde! Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira verilecek! Başvurular 19 gün sonra bitiyor

Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren haber gündeme bomba gibi düştü. Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira ödeneceği haberiyle birlikte emekliler konunun detaylarını araştırmaya başladı. Yapı Kredi bankası tarafından yapılacak olan ödemelerden faydalanmak için sadece 19 gün kaldı. İşte o haberin detayları…

Finans
13 Temmuz 2022 - 12:36
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Emeklilere müjde! Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira verilecek! Başvurular 19 gün sonra bitiyor
Yapı Kredi bankası binlerce emekliyi yakından ilgilendiren bir konuyu açıkladı. Bankanın yaptığı açıklamada, maaş alan emeklilere 2 bin 500 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Buna göre emekli maaşı alan ve maaşını Yapı Krediye taşıyarak 3 yıl buradan maaş alma sözü verenlere 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödemesi yapılacağı belirtildi. Ayrıca emekli yakınını bankaya taşıyanlara da referans ödemesi yapılacağı da açıklamaya eklendi.

4 Nisan ve 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yürürlükte olan Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası için son fırsatlar devam ediyor. Yapı Kredi bankası müşterilerinin ise SGK’lı bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabileceği belirtildi. Referans olacak olan müşterilerin Yapı Kredi Şubeleri ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla alacakları referans kodlarını tanıdıkları emeklilerle paylaşmaları gerektiği vurgulandı. Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyacak olan emeklilerin bu kodları maaş taşıma işlemi sırasında kullanmaları gerekmektedir.

Emeklilere müjde

Kampanyanın detayları

Yapı Kredi tarafından yapılan kampanyanın detaylarına göre her emekli sadece bir kişi tarafından referans gösterilebilmektedir. Referans kodu ise sadece bir emekli tarafından kullanılabilecektir. 1 müşteri en fazla 10 kişiye referans olabilir. Emeklilere referans olan banka müşterileri her emekli için 250 TL kazanabilirken toplamda ise 2 bin 500 TL kazanabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası bu kampanyayı istediği zaman durdurabilir ya da kampanya şartlarını değiştirebilir. Banka personeli ve iştiraklerinin personeli kampanyaya katılamaz.

Ayrıca Yapı Kredi Bankası’ndan emekli maaşı alan kişiler, bu bankadan son 6 ay içinde emekli maaşı almış olanlar kampanyada referans olamaz.

Emeklilere müjdeli haber

Referans olan müşteriler bir gün içinde en fazla 5 kod oluşturabilmektedir. Referans veren müşterilerin aktif durumda 10 kodu varsa yeni kod oluşturamaz. Emekliler aldıkları referans kodunu 10 gün içinde kullanmalıdır, aksi halde kodların geçerliliği bitecektir.

Referans kullanan emekli, maaşının Yapı Kredi’ye taşıdıktan sonra promosyon ödemesi yapılır. Bu ödemenin ardından emekliye referans olan Yapı Kredi müşterisi de kampanya dahilinde ödülünü alır. Referans olan müşterinin ödemesi Yapı Kredi hesabına yatırılır. Emekliye promosyon ödemesinin yapılmasının ardından 60 gün içinde uygun bir hesap belirtmeyen müşteriye ödül ödemesi yapılamaz.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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