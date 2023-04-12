Emeklilere müjde! O tarihe kadar 28.500 TL promosyon verilecek: Az alanlar da farkını alacak!

Nisan 2023, emekli vatandaşlar için oldukça bereketli bir ay olacak. Bankalar, son promosyonlarını almayan Emekli, Yaşlı ve Engelli vatandaşları kendilerine çekmek için kampanyalarına devam ediyor. Akbank da bu bankalardan biri ve son güncellemelerinde toplamda 28.500 TL'ye varan bir nakit promosyon kampanyası başlattı. Ayrıntılar haberimizde... Akbank, emekli vatandaşların maaş müşterisi olmalarını önemsiyor ve bu sebeple keselerinin ağızlarını açıyor. Kampanya detaylarına bakıldığında, Akbank'ta hesap açan emekli müşterilere ilk ay 750 TL, ikinci ay 750 TL, üçüncü ay 750 TL ve altıncı ay 1.000 TL olmak üzere toplamda 28.500 TL'ye kadar promosyon verileceği belirtiliyor.
Akbank'ın emekli promosyon kampanyası, Emekli, Yaşlı ve Engelli vatandaşların dikkatini çekecek gibi görünüyor.
AKBANK EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYASI
Akbank, emekli müşterilerine birçok avantaj sağlayarak dikkat çekiyor. Emekliler, Akbank'a geçerek SGK
prim borçlarını 1,79 faiz oranıyla kapatma imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca "Akbank EYT
Kredisi" kapsamında SGK borçlarını kapatıp emeklilik hakkını elde edenler için ilk maaşı alma fırsatı da sunuluyor. Akbank emekli promosyonu ise oldukça cazip. Kampanya dahilinde hesap açan emekli müşteriler, ilk ay 750 TL, ikinci ay 750 TL, üçüncü ay 750 TL ve altıncı ay 1.000 TL olmak üzere toplamda 28.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyorlar. Ayrıca Akbanklı emekli müşteriler, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istedikleri takdirde yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisi imkanından yararlanarak 10 bin TL'ye kadar anında nakit ödemesi yapabilirler. 10 bin TL'nin üzerindeki nakit ihtiyaçları için de faizsiz nakit avans taksitli çeki seçeneği ile 20 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacı karşılanabilir.
SIFIR FAİZ KREDİ İMKANI
Akbank, emekli müşterilerine birçok promosyon fırsatı sunuyor. Emekliler, Akbank'a geçerek SGK prim borçlarını 1,79 faiz oranıyla kapatma imkanına sahip olurken, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak yüzde sıfır faizli kredi
imkanından da yararlanabiliyorlar. Akbank emekli promosyonu ise maaşa göre değişen tutarlarda veriliyor. 3.499 TL'ye kadar maaşı olan emekliler, 4.200 TL'ye kadar promosyon alabilirler. Maaşı 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olan emekliler için 4.850 TL, 7.500 TL ve 9.999 TL arasında maaşı olan emekliler için 6.250 TL, 10.000 TL ve üzeri maaşı olan emekliler için ise 7.000 TL ödeme yapılıyor. Ayrıca Akbank emekli promosyonu kampanyası dahilinde müşterilere 1.500 TL ekstra chip-para fırsatı da sunuluyor ve bu miktar maaşa göre verilen promosyon tutarına dahil ediliyor.