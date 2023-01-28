Finans
28 Ocak 2023 - 17:00

Emeklilere müjdeler peş peşe! e-Devlet'ten bunu yapan Şubat ayında yüklü para alacak! Tarih kaçarsa...

Emekli maaşı alan vatandaşlara Ocak-Şubat aylarında devlet destekli ödeme yapılacağı bildirildi. Bunu duyan emekli vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Nakit kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanabilir, şartları neler? Soruları merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
28 Ocak 2023 - 17:00
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Emeklilere müjdeler peş peşe! e-Devlet'ten bunu yapan Şubat ayında yüklü para alacak! Tarih kaçarsa...
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Emeklilik hesabı üzerinden nakit ihtiyacı olan ve başvurmak isteyen tüm emeklilere Ocak-Şubat aylarında kamu bankaları aracılığıyla nakit devlet yardımı ödemesi yapılacağı açıklandı.

Ocak-Şubat aylarında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesabınızla başvurursanız, ihtiyaç kredisi kampanyası ile uygun faiz oranıyla kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alırsınız.



emekli kredi kampanyası

30.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi, bir kamu bankasından düşük faiz oranı ve bu üç banka aracılığıyla devlet desteği ile gelir belgesi olmadan Şubat ayı sonuna kadar kullandırılmaktadır.

DEVLET BANKALARI ARACILIĞI İLE EMEKLİLERE NAKİT KREDİ KAMPANYASI

Emeklilerin tamamı uygun faiz oranı ile hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir. Devlet katkısı faiziyle 30.000 TL ödeme alan tüm vatandaşlar, emekli maaşını aldıkları bankanın kredi politikasına uymak zorundadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapmanız durumunda 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriyor, uygun faiz oranı ile kredi ödemeleri alınabiliyor. Size en yakın banka şubesine gidip kimliğinizle başvuruda bulunduysanız, bireysel müşteri temsilcisi size kredinin ne kadarının verildiğini söyler ve emekli maaşınızı bu bankaya havale ederek sizinkinin 20 katına kadar kredi çekebilirsiniz.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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