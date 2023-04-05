Emeklilere müjdeler peş peşe geldi! En düşük maaş 10.950 TL mi oluyor? Kuruşu kuruşuna hesaplandı!







EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TUTARLARI BELLİ OLDU







Emekli vatandaşların maaş konusundaki araştırmaları hız kesmeden devam ederken yapılan açıklamalar en düşük emekli maaşının 10 bin 950 TL oranını bulacağını gösterdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz haftalarda en düşük emekli maaşına 2 bin TL zam yapılmış ve 5 bin 500 TL olan maaşlar 7 bin 500 TL oranına yükseltilmişti. Enflasyon oranları ENAG ve TÜİK tarafından açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun enflasyon oranları doğrultusunda maaş zamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşın gözü Temmuz ayı ara zamlarındayken Erdursun'un açıklamaları şu şekilde;'Mart ayı itibariyle TÜİK enflasyon oranlarını yüzde 2.29, ENAG ise yüzde 5.08 olarak açıkladı. TÜİK verilerine bakıldığı zaman memur emeklisi, SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaş 1 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 25.06 oranında enflasyon artışı yaşayacak. ENAG oranlarına bakıldığı zaman ise maaşlara yüzde 46.18 zam farkı yansıyacak. 1 Temmuz tarihinden itibaren memur, memur emeklisi, SSK, Bağ Kur emeklisi vatandaşa yüzde 20-22.5 aralığında bir zam yapılır diye tahmin ediyorum.' En düşük emekli maaşının 2 bin TL zam sonrasında 7 bin 500 TL oranına çıkmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı ve en yüksek emekli maaşı arasındaki fark azalmış oldu. Temmuz ayında enflasyon farkını da maaşlarında görecek emekliler için ENAG oranlarına göre yüzde 46 zam gelirse en düşük emekli maaşı 10 bin 950 TL olarak belirlenecek.