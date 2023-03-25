Kredi
25 Mart 2023 - 09:30

Emeklilere müjdelerin arkası kesilmiyor! En yakın şubeye giden 30.000 TL'yi trink alacak: Ne belge var ne şart!

Emeklilere maddi açıdan destek sağlanırken PTT üzerinden 30 bin TL'ye kadar nakit para verileceği duyuruldu. Gelir belgesi olmadan verilen nakit destek için SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi fark etmeden başvurular başladı. İşte, düşük faizli PTT kredi desteği...

Kredi
25 Mart 2023 - 09:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilere müjdelerin arkası kesilmiyor! En yakın şubeye giden 30.000 TL'yi trink alacak: Ne belge var ne şart!
TAKİP ETTAKİP ET


PTT kredi notuna bakılmadan gelir belgesiz kredi desteği verilirken hızlıca toplu para alabileceği ifade edildi. Nakit ihtiyacı olanlara destek verilirken gelir belgesiz kredi almak isteyen emeklilerden şarta bakılmadan hesaplar parayla doldu.

DÜŞÜK FAİZLİ PTT KREDİ DESTEĞİ

PTT ihtiyaç sahibi müşterilerine nakit destek verirken gelir belgesine gerek kalmadan 30 bin TL'ye kadar nakit verileceği açıklandı. Herhangi bir şarta bakılmadan yapılan kredi ödemeleri için 36 aya kadar vade imkanı sunuldu.



PTT ihtiyaç kredisi 30 bin TL

SMS BAŞVURUSU

30 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için başvuru adresleri belirlenirken şubelere gitmeye gerek kalmadan başvuru imkanı sunuldu. SMS aracılığı ile hızlı ve kolay başvuru yapabiliyor. İhtiyaç kredisi başvurusu için PTT üzerine kayıtlı olan cep telefonundan PTT yazıp TC kimlik numarası yazılarak 3050 numarasına mesaj gönderilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ