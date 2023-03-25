PTT kredi notuna bakılmadan gelir belgesiz kredi desteği verilirken hızlıca toplu para alabileceği ifade edildi. Nakit ihtiyacı olanlara destek verilirken gelir belgesiz kredi almak isteyen emeklilerden şarta bakılmadan hesaplar parayla doldu.
Kredi
25 Mart 2023 - 09:30
Emeklilere müjdelerin arkası kesilmiyor! En yakın şubeye giden 30.000 TL'yi trink alacak: Ne belge var ne şart!
Emeklilere maddi açıdan destek sağlanırken PTT üzerinden 30 bin TL'ye kadar nakit para verileceği duyuruldu. Gelir belgesi olmadan verilen nakit destek için SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi fark etmeden başvurular başladı. İşte, düşük faizli PTT kredi desteği...
Kredi
25 Mart 2023 - 09:30