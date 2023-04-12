Emeklilere Nisan ayı piyangosu çıktı! Toplam 21.300 TL ödeme alacaklar: Bankadan duyuru yapıldı

QNB Finansbank, tüm emeklilere Nisan ayında 21.200 TL nakit ödeme yapacak. Bu ödeme, emeklilerin cebini rahatlatacak ve yeni yılın başında duyurulmuştu. Tüm emeklilerin bu ödeme için QNB Finansbank'a başvurması gerekiyor. Bu ödemenin tüm emeklilere yapılacağı bildirildi ve haberlerde sıklıkla yer aldı. Bu ödeme, emeklilerin maddi sıkıntılarını biraz da olsa hafifletecek ve hayat standartlarını yükseltecek. Detaylar haberimizde...
Bankalar, promosyon kampanyaları kapsamında nakit ödemeleri banka hesaplarına yatıracaklar. Ayrıca, emeklilere yılın belirli dönemlerinde maaş zammı yapılması planlanıyor. Maaş zammı miktarları enflasyona göre belirleniyor ve TC Kimlik numaralarına göre tüm emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ayrıca, yıl içinde çeşitli ikramiye ödemeleri de yapılacak ve bu ödemeler tüm emekliler için geçerli olacak. Belirlenen ikramiye miktarları 2000 TL olarak hesaplara aktarılacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için de ayrı ayrı para ödemeleri yapılacak ve bu ödemeler geri ödemesiz olarak tüm emeklilerin hesaplarına geçecek. QNB Finansbank, emeklilere özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında emekliler, maaş promosyonu ödemesi alabilecekleri gibi ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı ve kredi kartı harcamalarından indirimli yararlanabilecekler. Kampanyaya katılmak için emeklilerin QNB Finansbank şubesine gitmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Bu kampanya sayesinde emeklilerin finansal ihtiyaçlarına daha uygun çözümler sunulması hedefleniyor.
QNB Finansbank, emeklilere verilecek olan maaş promosyonları için belirli bir tarife oluşturdu. Bu tarife kapsamında, emeklilerin maaş tutarlarına göre aşağıdaki ödemeler sağlanacaktır: 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası olan emeklilere 5.600 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.200 TL ve 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 8.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapılacaktır. QNB Finansbank, emekli müşterilerine yönelik ek bir fırsat sunarak, kredi kartı harcamaları için 1.200 TL indirim sağlamayı planlıyor. Bu sayede emekliler QNB Finansbank kredi kartı ile yaptıkları harcamalardan 1.200 TL kazanabilecekler. Bu fırsattan yararlanmak için tek şart ise QNB Finansbank'ın emekli maaş müşterisi olmak. Ayrıca QNB Finansbank, emekli müşterilere özel olarak maaş promosyonu kampanyasından yararlanarak 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verme imkanı da sunuyor.