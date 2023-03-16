Emeklilere Nisan ayı piyangosu vurdu! Bayram ikramiyelerinde rekor artış göz doldurdu: İşte basına sızan ilk rakam!













Ramazan’a sayılı günler kala milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği konulardan biri de detaylar ortaya çıkmaya başlarken emekli ikramiyelerinde nelerin değişeceği.Geçen yıl emekli ikramiyelerinden büyük hüsrana uğrayan emekli, bu sene en çok emekli maaşlarına dair açıklama beklerken umutluydu...Emekli vatandaş, Ramazan Bayramı için 1100 Türk Lirası ve Kurban Bayramı için 1100 Türk Lirası olmak üzere toplamda 2200 Türk Lirası verilmesi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı. 2023'ten itibaren, emekliler ve memurlar asgari ücret artışlarının ardından maaş değişiklikleriyle karşı karşıya kalırken, milyonlarca emekli tatil ücretinde iyileştirmeler bekliyor. Kulislerde dolaşan iddialar bayram ikramiyesinin 2.500-3.000 TL olacağını söylerken, yetkililerden net bir açıklama bekleniyor. Önümüzdeki günlerde haberlerin geleceğine dair beklenti var.