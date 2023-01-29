Emeklilere ödemede sınır yok! Tamı tamına 10.000 TL devlet desteği: Son tarihi kaçıran emekliler perişan olacak!

Emekli vatandaşlardan nakit ihtiyacı olanlar için devletten destek geldi. Peki 10 bin TL alabilmek için şartlar nedir? Ödemeye kimler başvurabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEVLET DESTEKLİ EMEKLİ ÖDEMESİCumhurbaşkanı Erdoğan nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için 10 bin TL devlet destekli ödeme yapılacağını duyurdu. 10 bin TL kredi kampanyası için vatandaşa uygun faiz oranları uygulanacak. Aynı zamanda işletmesini geliştirmek isteyen vatandaşlar için de acil kredi kampanyasında devlet desteği verilecek. Başvurular kamu bankalarına yapılacak ve olumlu sonuçlanması durumunda vatandaşa aynı gün içinde ödeme yapılacak.
Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar nakit ihtiyaçları için kredi başvurusunda bulunabilecek ve başvurunun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığı beş dakika gibi bir sürede öğrenilecek. Devlet destekli ve uygun faizli kredilerden faydalanmak için en yakın kamu bankalarına giderek başvuru yapılabilir. Krediler kredi ve kredi kartı borcu kapatmak için çekilebilecek. Aynı zamanda başvurular bankaların müşterisi olmanız durumunda mobil uygulamalar üzerinden her saat yapılabilecek.