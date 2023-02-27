Emeklilere ve memurlara 14 Mayıs öncesi %30'luk bir ek zam yapılacağı haberi bomba etkisi yarattı.
EKONOMİ
27 Şubat 2023 - 19:45
Emeklilere özel zam geliyor! En düşük emekli maaşı değişiyor: İşte yepyeni rakam
Emeklilere ve memurlara yeni bir ek zam yapılacağı haberi bomba ekişi yarattı. Toplamda 0’luk bir ek zam yapılacağı haberi emeklilerin ve memurların yüzü gülecek! İktidara yakın kaynaklardan alınan haberde bu hamle ile memur ve emeklilerin geçim şartlarının kolaylaştırılmasının beklendiği aktarıldı. İşte detaylar...
EKONOMİ
27 Şubat 2023 - 19:45
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%30'LUK EK ZAM HABERİNİN BOMBA ETKİSİ: MEMURLAR VE EMEKLİLERE SEVİNDİREN HABER Kahramanmaraş merkez üssü olan deprem felaketi sonrasında, 14 Mayıs seçim tarihi konusunda çıkan tartışmaların ardından, ekonomi alanında atılan adımlar emekliler ve memurları sevindirecek. İktidara yakın kaynaklardan elde edilen bu haber, %30'luk bir ek zam yapılacağı şeklinde geldi. Bu haber, emeklilerin ve memurların yüzlerini güldürdü. Yapılacak olan ek zam ile beraber en düşük emekli maaşı 7.000 TL'ye çıkacak. 2023 yılında asgari ücrette %54.54'lük bir artış gerçekleşti ve bu sebeple asgari ücret 8.506 TL'ye çıktı. Bununla beraber yapılan memur ve emekli zamlarının %30 olması, kişileri memnun etmemişti. Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabı öncülüğünde emeklilere, "emekli ve memura %30'luk bir zam yapıldı. Bu zam yetmez, %20 zam daha vermeniz gerek." kampanyası başlatılmıştı. Bu talep, deprem felaketi öncesinde ortaya atılmıştı. 14 Mayıs seçimi öncesi iktidarın, emekli ve memurların kalbine girmek için yapması beklenen bu adım atılırsa, toplum tarafından büyük bir beğeniyle karşılanacağı kesin. Yapılması belenen ek zam ile, emeklilerin ve memurların geçim şartlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu haber ile beraber, emeklilerin ve memurların yüzleri güldü.
%30'LUK EK ZAM HABERİNİN BOMBA ETKİSİ: MEMURLAR VE EMEKLİLERE SEVİNDİREN HABER Kahramanmaraş merkez üssü olan deprem felaketi sonrasında, 14 Mayıs seçim tarihi konusunda çıkan tartışmaların ardından, ekonomi alanında atılan adımlar emekliler ve memurları sevindirecek. İktidara yakın kaynaklardan elde edilen bu haber, %30'luk bir ek zam yapılacağı şeklinde geldi. Bu haber, emeklilerin ve memurların yüzlerini güldürdü. Yapılacak olan ek zam ile beraber en düşük emekli maaşı 7.000 TL'ye çıkacak. 2023 yılında asgari ücrette %54.54'lük bir artış gerçekleşti ve bu sebeple asgari ücret 8.506 TL'ye çıktı. Bununla beraber yapılan memur ve emekli zamlarının %30 olması, kişileri memnun etmemişti. Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabı öncülüğünde emeklilere, "emekli ve memura %30'luk bir zam yapıldı. Bu zam yetmez, %20 zam daha vermeniz gerek." kampanyası başlatılmıştı. Bu talep, deprem felaketi öncesinde ortaya atılmıştı. 14 Mayıs seçimi öncesi iktidarın, emekli ve memurların kalbine girmek için yapması beklenen bu adım atılırsa, toplum tarafından büyük bir beğeniyle karşılanacağı kesin. Yapılması belenen ek zam ile, emeklilerin ve memurların geçim şartlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu haber ile beraber, emeklilerin ve memurların yüzleri güldü.
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