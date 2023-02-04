Emeklilere para muslukları kapanmıyor! Son dakika açıklandı: 20.000 TL o emeklilerin hesabına yatırılacak

Emekli olmuş vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya ile ihtiyaç kredisi alacak tüm emekli kişilere belirtilen politikalar kapsamında kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla beraber verilecek. Emekli maaş hesabı üzerinden başvuru gerçekleştirilmesi durumunda aşağıda belirtilen bankalar aracılığıyla maaş müşterisi olunması halinde kredi ödemeleri anında yapılacaktır. Emekli olup, kredi kullanacak tüm kişilere bankalar, belirtilmiş politikalar doğrultusunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirir ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırmaktadır.
EMEKLİ MAAŞ HESABI ÜSTÜNDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?Emekli maaş hesabı üstünden sizlerde kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru koşullarına uygun bir şekilde işlemlerinizi dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya kapsamında 20.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizlere 36 ay vade ile ödenecektir.
Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank aracılığıyla emekli aylığı almakta olan kişiler başvuruda bulunarak, daha yüksek tutarlarda kredi kullanma hakkına sahip olacaktır. Kredi puanı düşük olan emekliler ise banka şubelerine giderek kimlikleriyle beraber yapacakları tüm başvurularda kredi alma imkanına sahip olacaktır. Banka kredi puanı yüksek olan kişiler de bankaların mobil bankacılığına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir ya da bankaların kısa mesaj kredi servisini kullanarak da işlemi gerçekleştirebilir. Emekli maaşının alındığı banka üstünden yapılan bu işlemlerde 20.000 TL'ye varan 36 ay vade fırsatlı kredi ödemesi sunulacak ve onaylanmış krediler, hesaplara anında yatırılacaktır. En yakın banka şubesi üstünden işlemler gerçekleştirilerek, maaş taşıma adımları ardından kredi alacak kişiler ise daha yüksek limitlerde kredi çekebilecek ve bu bankaların yapmış olduğu farklı kampanyalara da katılım sağlayabilecektir.