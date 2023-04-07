Emeklilere para yağmuru başladı! SSK, Bağkur, 4C emeklileri dikkat: Tek işlemle 30.000 TL nakit desteği verilecek

Bu ay, SSK, BAĞ-KUR ve 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere, karşılıksız nakit destek ödemeleri yapılacak. Emekliler, Nisan ayında zamlı bayram ikramiyeleri, zamlı emekli maaşları ve promosyon ödemelerinin yanı sıra en az 18.000 TL ve en fazla 30.000 TL arasında para ödemesi de alacaklar. Bu ödeme, eski emekliler, EYT'liler ve belirtilen emeklilik türlerine sahip olanlar için geçerlidir.
Son günlerde Türkiye'de emeklilere yönelik müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla, eski emekliler, EYT'liler ve 4A, 4B, 4C'li emeklilere nakit destek ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelerle birlikte emeklilerin yüzü gülmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre, emeklilere verilecek destek ödemeleri en az 18.000 TL ve en fazla 30.000 TL arasında değişiyor. Bu ödemeler, emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olacak ve emekli maaşlarına ek olarak ekonomik destek sağlayacak. Emekliler yıllardır düşledikleri günlere 1 adım daha yaklaştı. Nisan ayı boyunca yeni emekli olanlar en az 18.000 TL ve en fazla 30.000 TL arasında geri ödemesiz nakit ödeme alacaklar. Bu ödeme, eski emekliler, EYT'liler ve 4A, 4B, 4C'li emekliler için geçerli olup, ayrıca zamlı bayram ikramiyeleri, zamlı emekli maaşları ve promosyon ödemeleri gibi binlerce lira ödeme de dahil olmak üzere nisan ayında tüm emeklilere yapılacak. Ödemeler, emeklilerin banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla üçlü ödeme şeklinde gerçekleşecek. Ancak emeklilerin bu ödemelerin tamamından yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor.
Nisan ayı, emekliler için büyük bir fırsat sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltti ve Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi de 2.000 TL olarak belirlendi. Bu sayede, emekliler nisan sonrasında en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi dahil olmak üzere 9.500 TL net para alabilecekler. Ayrıca, 4A, 4B, 4C SSK BAĞ-KUR emeklileri de en az 18.000 TL karşılıksız nakit ödeme alacaklar. Bu ödemeler, eski emekliler ve EYT'liler de dahil olmak üzere, tüm emekliler için geçerlidir.