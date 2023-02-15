Emeklilere peş peşe ek ödeme müjdesi! 4A 4B 4C emeklileri hemen kontrol etsin: Tamı tamına 8500 TL alabilecekler!

Emekli vatandaşların rahat etmesi için düzenlenen ödeme kampanyaları devam ediyor. Emekli vatandaşların promosyon ödemeleriyle ilgili araştırmaları devam ederken yeni haber o bankadan geldi! 8 bin 500 TL'ye kadar ödeme alma şansı sunuluyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞLARA MÜJDEEmekli vatandaşların rahat edebilmesi için bankaların düzenledikleri kampanyaları devam ediyor. Yeni bir müjdeli haber ING Bank'tan gelerek emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. ING Bank emekli vatandaşlara 7 bin 500 TL ödeme alabilecek. Promosyon konusunda bankalar çalışmalarını sürdürürken yeni bir promosyon değişiklik haberi de ING Bank'tan geldi. ING Bank emeklilik promosyon ödemelerindeki güncellemeyi müşterileriyle internet sitesi üzerinden paylaştı. ING Bank promosyon ödemesinden faydalanacak vatandaşların e-Devlet sistemine giriş yaparak ya da en yakın şubeye giderek maaşlarını taşıma işlemlerini yapması gerekiyor. ING Bank'a emekli maaşını taşıyan müşterilere promosyon ödemelerinin yanında EFT, havale, fast işlemlerinin ücretsiz yapılabilmesi ve kredi kartlarından bir sene boyunca aidat ücreti alınmaması imkanı da sunuluyor. ING Bank emekli promosyon tutarlarından yararlanmak için bankaya maaş taşıma işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Maaşını bankaya taşıyarak promosyon kampanyasından faydalanan vatandaşlara bunun yanında kendi isteklerine göre ihtiyaç kredisi yüzde 1.24 oranla veriliyor. Aynı zamanda turuncu ekstra indirimleri de emekli vatandaşlara sunuluyor. Şubat ayı boyunca verilecek olan emekli promosyon tutarları şu şekilde; 5 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 5 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 10 bin TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi alacak. Aynı zamanda kredi kartı çıkaran müşteriler için 1000 TL ek ödeme yapılacak. Promosyon kampanyası 28 Şubat tarihine kadar devam edecek. Promosyon kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin maaşlarını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Banka şubesi, telefon bankacılığı, mobil uygulama ve internet bankacılığı gibi e-Devlet sistemi üzerinden de maaş taşıma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Emekli promosyon tutarlarından yararlanmak için gerekli şartları yerine getiren müşteriler üç gün içinde ödemelerini alabiliyor. Yeni emekli olacak vatandaşlar için süreç bazen uzasa da ilk maaşını ING Bank üzerinden almayı tercih eden vatandaşlar da promosyon ödemelerini rahatlıkla alabiliyor.