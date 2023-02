Emeklilere piyango vurdu! 21 Nisan'da tüm emeklilere ikramiye ödenecek! İşte açıklanan rakam

TÜRKİYE'DEKİ MİLLİ EMEKLİLERİN 2023 YILI BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.







ÖDEMELER 21 NİSAN ÖNCESİ YAPILACAK

EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Milyonlarca emekli için geri sayım başlamış olup, 21 Nisan tarihinden itibaren devlet tarafından bayram ikramiyesi ödemesi yapılması bekleniyor.Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarih geldi! Devlet tarafından her sene bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatırlan bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar. 2023 Yılı Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı.Ödemeler 21 Nisan tarihinden önce yapılacak ve bu sene ikramiyenin miktarı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçen sene emeklilere toplam 2.200 TL bayram ikramiye ödemesi yapıldı. 1100 TL Ramazan Bayramı için, 1100 TL de Kurban Bayramı için verilmişti.SGK ve Bağ-Kur emeklileri dışında, EYT’lilerin de bu sene ikramiye ödemesi alıp alamayacağı merakla bekleniyor. Emekli olanların Ramazan Bayramından itibaren ikramiye ödemelerini alabilecekleri anlaşılıyor, ancak henüz resmi bir açıklama yok. Türkiye'de emekliler her sene bayram öncesi ödemelerin başlaması ve büyük bir heyecanla bekleyişleri ile haber oluyor. 2023 Yılı Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. İkramiye ödemelerinin 21 Nisan tarihine kadar yapılması bekleniyor. EYT’lilerin de bu sene ikramiye alıp alamayacağının bir an önce resmi olarak açıklanmasının ardından, milyonlarca emeklinin hesaplarına ödeme yapılacağının haberi merakla bekleniyor.