İş Bankası 31 Mart’ta son bulacağını açıkladığı promosyon ödemesi ile gündeme geldi.
Emeklilere promosyon musluğu açıldı: O banka rekor rakamı teklif etti!
Gelir gider dengesini yönetmekte oldukça zorlanan emekli vatandaş gelen zamlarla birlikte giderlerin artmasından şikayetçi durumda. İşte bankalar da bu şikayetleri gidermek için promosyon ödemeleriyle vatandaşın maddi imkanlarını biraz da olsa yükseltmek peşinde. SGK’lı emekliler bu haberden sonra havalara uçacak. Özel bankalar arasında emekliye verdiği promosyonlarla dikkatleri üzerine çeken İş Bankası bu yıl vereceğini açıkladığı promosyon ödemesiyle de gündeme geldi. İş Bankası güncellenen kampanya sonucunda emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Mart ayının bitmesiyle birlikte son bulacak kampanya için vatandaş hızlı bir şekilde başvurusunu tamamlamalı. Özel bankalar SGK (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK) emeklilerine ödedikleri promosyonların miktarında devlet bankalarını geçmiş durumda. Bu sebeple emeklilerin tercihleri kamu bankalarına nazaran daha çok özel bankalar şeklinde oluyor. Yapılan kampanyalar arasında son günlerde İş Bankası’nın duyurduğu kampanya öne çıkmaya başladı. İş Bankası aldığı karar sonucunda emekli kişilere ödeyeceği promosyon miktarı hakkında açıklama yaptı.