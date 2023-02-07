Finans
07 Şubat 2023 - 23:59

Emeklilere promosyon musluğu açıldı: O banka rekor rakamı teklif etti!

Özel bankalar emekli müşterilerine kampanyalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İş bankası promosyon ödemesinde öyle bir kampanya yaptı ki. İşte detaylar...

Finans
07 Şubat 2023 - 23:59
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Emeklilere promosyon musluğu açıldı: O banka rekor rakamı teklif etti!
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İş Bankası 31 Mart’ta son bulacağını açıkladığı promosyon ödemesi ile gündeme geldi.

para

Emeklilere promosyon musluğu açıldı: O banka rekor rakamı teklif etti!



Gelir gider dengesini yönetmekte oldukça zorlanan emekli vatandaş gelen zamlarla birlikte giderlerin artmasından şikayetçi durumda. İşte bankalar da bu şikayetleri gidermek için promosyon ödemeleriyle vatandaşın maddi imkanlarını biraz da olsa yükseltmek peşinde. SGK’lı emekliler bu haberden sonra havalara uçacak. Özel bankalar arasında emekliye verdiği promosyonlarla dikkatleri üzerine çeken İş Bankası bu yıl vereceğini açıkladığı promosyon ödemesiyle de gündeme geldi. İş Bankası güncellenen kampanya sonucunda emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Mart ayının bitmesiyle birlikte son bulacak kampanya için vatandaş hızlı bir şekilde başvurusunu tamamlamalı.

Özel bankalar SGK (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK) emeklilerine ödedikleri promosyonların miktarında devlet bankalarını geçmiş durumda. Bu sebeple emeklilerin tercihleri kamu bankalarına nazaran daha çok özel bankalar şeklinde oluyor. Yapılan kampanyalar arasında son günlerde İş Bankası’nın duyurduğu kampanya öne çıkmaya başladı. İş Bankası aldığı karar sonucunda emekli kişilere ödeyeceği promosyon miktarı hakkında açıklama yaptı.

İŞTE İŞ BANKASI’NIN YAPTIĞI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

İş Bankası, emekli kişilere vereceği promosyonda 7.500 TL’ye varan ödemelerle gündeme oturdu. Böylece emekli kişiler daha önce aldıkları ödemelerin çok üstünde ödeme almış olacak. İş Bankası yapmış olduğu bu kampanya dahilinde başka fırsatlar olduğunu da ilan etti. Eğer İş Bankası müşterisi olup maaşınızı bu bankadan çekerseniz siz de devletten aldığınız maaşınızın oranına göre emekli promosyonu alma hakkına sahip olabilirsiniz.

iş bankası

KAMPANYAYA KATILIM İÇİN SON GÜN 31 MART!

Bankalar promosyon kampanyaları hakkındaki Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptıkları anlaşmalar dahilinde bir tarih belirlemektedirler. Bunun bir sonucu olarak da İş Bankası kampanyayı Kasım ayında başlatmıştı. Kampanyanın son günü ise 31 Mart olarak açıklandı. Emekli olarak ince eleyip sık dokuduğunuz emekli promosyonu ödemesinde siz de İş Bankası’nın kampanyasından yararlanmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler çok kolay. Evinizin konforundan ayrılmadan telefonunuzdan SMS gönderebilir, sanal ortamdan yararlanarak mobil uygulama kullanabilir ya da şubeye giderek birebir şekilde bireysel başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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