EKONOMİ
29 Ekim 2022 - 20:02

Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!

Emekli promosyonlarını alan emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesi iddiası gündemde yer alıyor. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte son açıklamalar.

EKONOMİ
29 Ekim 2022 - 20:02
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Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!


Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamma kilitlenirken konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilerin maaşlarına aldıkları zamma ek önce bayram ikramiyesi sonra da emekli promosyonu almışlardı. Şimdi ise yeni bir iddia gündemde yer tutuyor. Emeklilere yılbaşında ikramiye verileceği iddiası emeklileri heyecanlandırdı.

2023 yılının ilk ayında memur maaşları, emekli maaşı ve asgari ücrete zam yapılacak. Memur ve emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamı farkı direkt olarak yansıtılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, tüm çalışanların maaşlarının enflasyona ezdirilmeyeceği ve enflasyonun üzerinde zam uygulanacağını açıklamıştı.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilir mi?



Emekli maaş zammının ardından bir de emekli promosyonu alan emekliler, son birkaç yıldır da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi alıyor. Milyonlarca kişi yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emeklilere yılbaşında da ikramiye verilmesini bekliyor.

Önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında yılın ikinci 6 ayında emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı netleşecek. Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşlar Ocak ayından itibaren hesaplara yatacak.

Maaş zamları öncesinde emekli vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldıkları bayram ikramiyeleri gibi yılbaşında da ikramiye alıp alamayacaklarını merak ediyor. Zorlaşan hayat şartları ve seçim tarihinin yaklaşmasıyla hükümetten sürpriz bir hamle bekleniyor.

Bayramda emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Hükümetin henüz bu yönde bir çalışması bulunmuyor ancak emekliler yılbaşı ikramiyesi alacakları konusunda umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan memur maaşı, emekli maaşı ve asgari ücret için meraklı bekleyiş devam ediyor. Asgari ücrete yıl içerisinde iki kez zam yapılarak 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Emeklilere özel verilen promosyonlarda ise bankalar birbirleriyle yarışa girmiş ve önceki yıllarda 1000 TL’ye kadar olan promosyon tutarları bu yıl 8 bin liraya kadar yükseldi. Emekliler Temmuz ayında maaş zammı, bayram ikramiyesi ve promosyon ödemeleriyle çifte bayram yaşarken, aynı bayramı yılbaşında da yaşamayı ümit ediyor. Ancak emekliye yılbaşı ikramiyesi verilmesi konusunda henüz hükümetten ve Bakanlıklardan bir açıklama yapılmadı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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