Emeklilere sabah müjdesi geldi! En düşük emekli maaşı 8.800 TL oluyor: İşte yararlanacak o kişiler!







EMEKLİ MAAŞLARI İLE İLGİLİ YENİ İYİLEŞTİRMELER







Emekli maaşları ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Artık 8 bin 500 TL olarak ödenecek! Peki ne zaman ödemeler başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli maaşına yapılan 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Mayıs ayında geçerli olması beklenen intibak zamları ile birlikte en düşük emekli maaşının 8 bin 800 TL olması bekleniyor. İntibak zamları ile ilgili araştırmalar sürerken 2000 senesi sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarına 1.300 TL olarak yapılması planlanan intibak zammıyla birlikte aradaki adaletsizliğin ortadan kalkması planlanıyor.Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün emekli maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmelerini sürdürüyor. İntibak zamlarında geçtiğimiz senelerde 350 TL bir artış yapılmıştı. Güncel olarak emekli vatandaşların maaşlarına 1.300 TL intibak zammı yapılması bekleniyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ile ilgili taleplerini iletti. 2000 senesi sonrasında emekli olan vatandaşların intibak zammı almaları gerektiği ile ilgili görüşmeler de sürüyor. Emekli vatandaşların ortadaki adaletsizliğin ortadan kalkması için 1.300 TL olarak beklenen intibak zammının meclis onayından geçmesi gerekiyor.