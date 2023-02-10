YAŞAM
10 Şubat 2023 - 20:15

Emeklilere sabah saatlerinde açıklandı: 2 gün içerisinde başvuran nakit alacak

Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için yapılan kredi kampanyaları devam ediyor. Peki PTT üzerinden uygun faiz oranlarıyla verilen kredi nasıl çekilir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
10 Şubat 2023 - 20:15
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Emeklilere sabah saatlerinde açıklandı: 2 gün içerisinde başvuran nakit alacak
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Acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekli vatandaşlar internet üzerinden nasıl kredi başvurusu yapabileceğini araştırıyor. Peki PTT üzerinden emekli vatandaşlar nasıl kredi başvurusunda bulunabilir? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Son gelen bilgilere göre PTT emekli vatandaşlara 12, 24, 36 ve 48 ay vadelerle uygun faiz oranlarıyla kredi veriyor. Başvuru yapacak emekli vatandaşların emekli oldukları kurum farketmeksizin başvuru yapabiliyorlar. Sigortalı ve Bağ Kurlu emekli vatandaşlar da başvuru yapabiliyor. 



Emekliler İçin Kredi Veriliyor

Aynı zamanda emekli vatandaşlar için bu kredi başvurusu esnasında kefil istenmeyecek. Kredi notunun da sınır seviyeler de olmaması gerekiyor. İlk olarak başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar PTT mobil uygulamasını indirerek başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İkinci olarak da en yakın PTT şubesine kimlik ile giderek başvuru yapılabiliyor. Kredi başvuruları 15 gün içinde belli oluyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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