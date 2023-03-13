Emeklilere seçim jesti geliyor! Tam iki katına yükselecek: Düğmeye basıldı!

Cumhurbaşkanı açıklaması ile seçimden önce bir çok sevindirici avantajlar sunulmaktadır. Bir diğer güzel haber ise emekliler için geldi. İki katına çıkacağı söylenen tutarlar açıklandı. Emekliler için sevindirici haber nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
SEÇİM SÜRPRİZİ AKP'DEN GELDİ!2023 Cumhurbaşkanı seçimi 14 Mayıs Pazar günü olarak belirlenmişti. Seçim öncesinde vatandaşları sevindirecek haberler hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer güzel haber emekli vatandaşlarımız için geldi. Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri hakkında açıklama yapıldı.
2018 senesi itibari ile emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyeleri verilmektedir. 1000 TL ile başlayan ödemeler 1100 TL olarak güncellenmişti. Yeni yıl ile birlikte gelen zamlar sonucunda bayram ikramiye miktarları merak konusu oldu. Açıklamada ise emekli bayram ikramiyelerinin iki kat arttığı haberi duyuruldu. Fakat bu iddialar arasında yer aldı. Henüz haber netleşmemiştir. Netleşmemiş olsa dahi bayram ikramiyelerine zam beklenmektedir. 1100 TL olan ikramiyenin 2500-3000 TL arasında değişiklik göstereceği tahminler arasındadır. Resmi açıklama henüz gerçekleşmemiştir.