Emeklilere son çağrı yapıldı! 3 gün içinde yapılması şart: 6.750 TL karşılıksız para ödenecek

Garanti BBVA, emekli müşterileri çekmek için rekor promosyon ödemeleri yapacağını açıkladı. Emekli maaşına ek olarak verilecek promosyon ödemesinin ayrıntıları duyuruldu ve başvuruların ay sonuna kadar yapılması gerektiği belirtildi. Garanti BBVA, yeni emekli promosyon ödemeleri için çalışmalarını tamamladı ve emeklilerin Nisan ayında ilk maaşlarını heyecanla beklediği ifade edildi. Emekli maaşları 7.500 liraya yükseltildikten sonra, emekli promosyon ücretleri de 6.750 liraya çıkarıldı.
EMEKLİLERE 6.750 LİRA PROMOSYON
Emekli maaşı 7.500 lira ile 10.000 lira arasında olan vatandaşlara 6.750 lira nakit promosyon ödemesi yapılacak, 10.000 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar ise 7.500 lira nakit promosyon ödemesi alacaklar.
Başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar açıklandı ve son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak belirtildi. Ancak, bu promosyon kampanyasının süresinin uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.
EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA DETAYLARI
Garanti BBVA, emeklileri bünyesine çekmek için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi yapılacak ve başvuru yapacak emeklilere 6.750 TL nakit ödeme verilecek. Kampanya hakkında açıklanan diğer detaylar şöyle: Promosyon ödemesi, müşteri hesabına aktarıldıktan sonra taahhüt süresi başlar. Promosyon ödemeleri, SGK
tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, tek bir promosyon ödemesi alabilirler. Promosyon ödemesi, Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra ilk maaşın yatmasından itibaren ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesi için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz. Başvuruların son tarihi 31 Mart 2023 olarak belirtilmiş olup, kampanyanın süresinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz açıklanmamıştır.
DİĞER GELİRLER İÇİN BELGE TALEP EDİLEBİLİR
Garanti BBVA'nın promosyon kampanyasında, taahhüt süresi boyunca SGK tarafından belirlenen koşullara uyulması gerektiği ve birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin promosyon talebi için emekli maaşlarının toplamının dikkate alınarak tek bir ödeme yapılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, promosyon ödemesinin ilk maaşın banka hesabına yatmasından sonra üç iş günü içinde yapılacağı belirtiliyor. Taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamayacağı ve promosyon ilişkisinin taahhüt süresi boyunca devam edeceği vurgulanıyor. Ancak, taahhüt süresi boyunca gelir veya aylık ödemesinin kesilmesi veya farklı bir kuruma taşınması durumunda promosyon ilişkisinin sonlanacağı ve kalan süreyle orantılı olarak promosyon tutarının kıstelyevm yöntemiyle iade edileceği ifade ediliyor. Ayrıca, emekli maaşı dışındaki gelirler için belge talep edilebileceği ve kuruşu kuruşuna para çekme işleminin Garanti BBVA ATM'lerinde mümkün olabileceği ancak yeterli madeni para bulunmaması durumunda ödeme yapılamayabileceği belirtiliyor.