Emeklilere Şubat piyangosu vurdu: Yapı Kredi promosyonu arşa çıkardı!

Emekli ve EYT yasası ile emekli olmayı bekleyen vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de emekli promosyonları. Peki bankalar promosyon tutarlarını değiştirdi mi? Yapı kredi emekli promosyonları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONUYapı Kredi Bankası 3 bin 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 200 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 900 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 300 TL; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Bahsi geçen kampanya 1 Kasım 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihi arasında geçerli olacak. SGK emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene boyunca bankada kalma sözü veren emekli vatandaşlar 7 bin 500 TL promosyon kampanyasından faydalanacak.
Taahhütname imzasından sonra ek bir koşul aranmadan promosyon tutarları emekli vatandaşa verilecek. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanırsa 60 gün içinde iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren vatandaşlar için maaş sınırı olmadan 200 TL ek nakit ödeme yapılır. Kampanya tarihleri içinde ilk defa kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar, 3 ay içinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmayan müşteriler kampanya tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar 500 TL harcama yaparlarsa ek olarak 300 TL ek promosyon alır. Tutarlar vatandaşların hesaplarına yansıtılır. Eğer taahhütname iptal edilmezse ödemeler alınan ilk maaşın olduğu hafta kişilere verilir.