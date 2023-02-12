Emeklilere sürpriz ödeme! Sonraki ay o tutarı alacaklar: Resmen açıklandı!

Mart ayını bekleyen emekliler için yeni bir haber
geldi.
Enflasyon rakamları, enflasyon oranında bir zam beklentisine yol açtı ve zam oranının yüzde 30'a çıkarılmasına karar verildi. Bu da 2023 yılı için asgari emekli maaşının, 5.500 TL olarak belirleneceği anlamına geliyor.
Emekliler Maaşlarında İyileştirme İstiyor
Ocak ayına ilişkin son enflasyon rakamları emekli maaşlarındaki yetersiz artışları gözler önüne serdi. Artan hayat pahalılığı milyonlarca emeklinin ay sonunu getirmesini zorlaştırıyor. Bunun üzerine hükümetten harekete geçmesini ve maaşlarını iyileştirmesini istediler. 2000 yılından bu yana süregelen bu talep. Emekliler hükümetin bu talebi dikkate alacağını umuyor. EYT
düzenlemesi Meclis tarafından onaylanırsa, bakanlığın bu konuyu ele almak için yeni bir plan hazırlaması bekleniyor.
2000'den Sonra Emekli Olanlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeme getirdiği intibak yasası kapsamında 2000 yılından önce emekli olan vatandaşların prim kazançları konusu ele alınacak. Değişen yasal düzenlemeler nedeniyle 2002 yılından önce emekli olan vatandaşlar, 2000 yılında emekli olanlara göre daha fazla para kazanıyor. Bu kapsamda, mevcut durumun daha iyi hale getirilmesi amaçlanıyor.
1300 TL Yeni Zam
Yeni yasanın uygulanmasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu olacak ve 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları 1300 TL artacak. Emekli maaşlarındaki artışlar, enflasyondan kaynaklanan maaş farkının yansıtılması halinde verilecek.