Finans
24 Şubat 2023 - 16:45

Emeklilere talih kuşu kondu! Akbank öyle bir emekli promosyonu verecek ki: Duyan şubeye koştu!

Akbank promosyonları güncellendi! Emeklilere yeni promosyon miktarı belli oldu! Emeklilerin bankaların promosyonlarını araştırdığı bu günlerde Akbank promosyon ücretlerini güncelledi. İşte detaylar...

Finans
24 Şubat 2023 - 16:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilere talih kuşu kondu! Akbank öyle bir emekli promosyonu verecek ki: Duyan şubeye koştu!
TAKİP ETTAKİP ET


Akbank, emekli maaşı olanlara 4.200 ile 7.000 TL arasında promosyon ödemesi yapmaktadır. 

AKBANK EMEKLİLERE PROMOSYON AVANTAJLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

Türkiye'nin köklü bankalarından Akbank, emeklilere özel olarak sunulan promosyon ödemelerinde artış sağladı. Akbank'ın promosyon miktarı ne kadar? Akbank, emeklilere ödeme yapmak için güncelleme yaptı ve bu sayede emeklilerin alacakları promosyon miktarı da arttı. Yeni promosyon miktarları şu şekilde belirlendi: 0 ila 3 bin 499 TL arası maaşı olan emekli vatandaşlar 4 bin 200 TL promosyon alacak. 3 bin 500 ila 7 bin 499 TL arasında maaşı yatan emekliler ise 4 bin 850 TL promosyon alacak. 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL maaşı yatan emekliler 6 bin 250 TL promosyon ödemesi alacak. Maaşı 10 bin TL üzerinde olanlar ise 7 bin TL promosyon alacaklar. 



akbank

HER KANALDAN BAŞVURU YAPILABİLİYOR!

Akbank, bu teşvik edici promosyonlar sayesinde emeklilere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Emekliler, Akbank promosyon başvurusu için mobil bankacılık, internet şubesi ya da en yakın Akbank şubesini tercih edebilir. Promosyon başvurusunda, Akbank ile en az 3 senelik maaş sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Akbank, emekli müşterilerinin ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çabalamaktadır.

AKBANK NEDİR?

Akbank, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biridir. 1948 yılında kurulan banka, uzun yıllardır finans sektöründe hizmet vermektedir. İlk olarak İstanbul'da bir şube ile faaliyetlerine başlayan banka, bugün Türkiye genelinde birçok şubesi ve müşteriye hizmet vermektedir.

Akbank, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerine öncelik veren bir bankadır. Banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı bankacılık ürünü sunmaktadır. Bunlar arasında kredi kartları, bireysel krediler, ticari krediler, mevduat hesapları, yatırım hesapları ve daha birçok ürün yer almaktadır. Banka, müşterilerine hızlı ve güvenli bir şekilde finansal işlemler yapma imkanı sağlamak için modern bankacılık teknolojilerini kullanmaktadır.

Akbank, Türk bankacılık sektöründe lider bir konumdadır. Banka, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi konulara da önem vermektedir. Banka, çevre dostu uygulamaları desteklemekte ve sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmaktadır.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ