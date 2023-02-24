Emeklilere talih kuşu kondu! Akbank öyle bir emekli promosyonu verecek ki: Duyan şubeye koştu!

Akbank, emekli maaşı olanlara 4.200 ile 7.000 TL arasında promosyon ödemesi yapmaktadır.
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24 Şubat 2023 - 16:45
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AKBANK EMEKLİLERE PROMOSYON AVANTAJLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Türkiye'nin köklü bankalarından Akbank, emeklilere özel olarak sunulan promosyon ödemelerinde artış sağladı. Akbank'ın promosyon miktarı ne kadar? Akbank, emeklilere ödeme yapmak için güncelleme yaptı ve bu sayede emeklilerin alacakları promosyon miktarı da arttı. Yeni promosyon miktarları şu şekilde belirlendi: 0 ila 3 bin 499 TL arası maaşı olan emekli vatandaşlar 4 bin 200 TL promosyon alacak. 3 bin 500 ila 7 bin 499 TL arasında maaşı yatan emekliler ise 4 bin 850 TL promosyon alacak. 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL maaşı yatan emekliler 6 bin 250 TL promosyon ödemesi alacak. Maaşı 10 bin TL üzerinde olanlar ise 7 bin TL promosyon alacaklar. Akbank, bu teşvik edici promosyonlar sayesinde emeklilere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Emekliler, Akbank promosyon başvurusu için mobil bankacılık, internet şubesi ya da en yakın Akbank şubesini tercih edebilir. Promosyon başvurusunda, Akbank ile en az 3 senelik maaş sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Akbank, emekli müşterilerinin ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çabalamaktadır.
AKBANK EMEKLİLERE PROMOSYON AVANTAJLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Türkiye'nin köklü bankalarından Akbank, emeklilere özel olarak sunulan promosyon ödemelerinde artış sağladı. Akbank'ın promosyon miktarı ne kadar? Akbank, emeklilere ödeme yapmak için güncelleme yaptı ve bu sayede emeklilerin alacakları promosyon miktarı da arttı. Yeni promosyon miktarları şu şekilde belirlendi: 0 ila 3 bin 499 TL arası maaşı olan emekli vatandaşlar 4 bin 200 TL promosyon alacak. 3 bin 500 ila 7 bin 499 TL arasında maaşı yatan emekliler ise 4 bin 850 TL promosyon alacak. 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL maaşı yatan emekliler 6 bin 250 TL promosyon ödemesi alacak. Maaşı 10 bin TL üzerinde olanlar ise 7 bin TL promosyon alacaklar. Akbank, bu teşvik edici promosyonlar sayesinde emeklilere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Emekliler, Akbank promosyon başvurusu için mobil bankacılık, internet şubesi ya da en yakın Akbank şubesini tercih edebilir. Promosyon başvurusunda, Akbank ile en az 3 senelik maaş sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Akbank, emekli müşterilerinin ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çabalamaktadır.
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