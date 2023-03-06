Emeklilere talih kuşu kondu! Bu banka tek bir şartla hesabınıza 7 bin TL yatıracak!







AKBANK PROMOSYON TUTARLARINI YENİLEDİ







AKBANK BANKASININ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Akbank, promosyon tutarını güncelleyen bankalar arasında yer alıyor. Emekli promosyon kampanyasına ait banka paylaşım detaylarının indirim tutarları merak ediliyor. İşte detaylar...Uzun süredir süren promosyonda tutarlar oldukça artış gösterdi. Her banka bünyesine müşteri katmak için çeşitli promosyonlar yayınlamaktadır. Promosyondan yararlanmak için tek yapmanız gereken aynı bankadan 3 yıl maaş almayı taahhüt etmektir. Milyonlarca emekli hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini araştırıyor. Akbank, Mart ayından itibaren teşvik eden bir kampanya düzenlediğini resmi internet sitesinde duyurdu. İnternette yayınlanan açıklama ile birlikte güncel promosyon ücretleri de açıklandı.Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre alınan bilgiler şöyle: Emekli promosyonunda maaş tutarı arttıkça promosyon tutarı da artmaktadır. En büyük promosyon ödeme tutarı 7000 Türk Lirasına kadardır. Bu kapsamda promosyon ödeme tutarı maaşa göre şöyle oldu; Emekli maaşı 3500 Türk Lirası altında olan emeklilere 4200 Türk Lirası, Emekli maaşı 3500 Türk Lirası ila 7500 Türk Lirası arasında olan emeklilere 4850 Türk Lirası, Emekli maaşı 7500 Türk Lirası ila 10000 Türk Lirası arasında olan emeklilere 6250 Türk Lirası, Emekli maaşı 10000 Türk Lirası ve üzerinde olan emeklilere 7000 Türk Lirası promosyon verileceği duyuruldu. Promosyon ödemeleri Akbank'ın resmi internet sitesinde duyuruldu. Akbank'ın duyurduğu promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler, maaş transferi ve promosyon işlemlerini bankanın resmi iş kanalları üzerinden gerçekleştirerek başvurularını gerçekleştirebilirler.