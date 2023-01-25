Emeklilere talih kuşu kondu! Emekli promosyonunda dudak uçuklatan rakam açıklandı: O banka promosyonu çift haneye çıkardı!

Bankalar birçok emekliye yeni zam fırsatları sunuluyor. AK Parti grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT
sayesinde emekli olmuş kişilerin maaşlarını en geç Mart ayına kadar yatırmayı planladıklarını söylemesinden sonra bankalar da promosyon faaliyetlerini sıklaştırdı. EYT'liler emekli olmanın coşkusunu yaşamaktayken, bankalar ise maaşı zammı için kolları sıvamış durumda. Bankalardan edinilen bilgiler dahilinde en düşük emekli maaşı maaşa göre 11.000 TL'den başlatılacak. EYT'liler emekli olduğunda promosyon ödemesi 25.000 TL'ye kadar çıkacak.
Geçtiğimiz sene emekliliği teşvik edici fırsatlar birçok vatandaşın ilgisindeydi. Bankalar, 3 sene maaş alma sözü veren emeklilere binlerce liralık promosyon ödemesinde bulundu. Yeni yılla emekliler bankalardan ardı ardına güzel haberler
almaya başladılar. Özellikle EYT üyelerinin emekli olmalarıyla beraber bankalar promosyon ücretlerini yukarıya çekecek. Gelen yeni bilgiler doğrultusunda EYT'lileri de kapsayan emekli vatandaşlar için en düşük promosyonun 11.000 TL'ye, en yüksek promosyonun da 25.000 TL'ye çıkartılacağı paylaşıldı. Yavaş yavaş bankalar da bu konuda çalışmalarına başladılar.
EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI MART'TA ALACAKLAR
Düzenleme geçtiğimiz günlerde emekliliğe takılmış birçok vatandaş için yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmanın detaylarını aktarırken, yaş sınırı olmayan tüm vatandaşların emekli olabileceğini duyurdu. Emekli olabilecek EYT üye sayısının en az 2.500.000 olduğu belirtilmekteyken, AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT üyelerinin birinci emekli maaşlarını mart ayında alacaklarını söyledi. Günümüzde 14 milyon olan emekli vatandaş sayısı, EYT'lilerin de eklenmesi ile 16 milyonun üzerinde olacak. Bu doğrultuda emekliler banka için cazip müşteriler konumuna gelecekler. Bankalar EYT üyeleri için hazırlıklarına başladılar. Mevcut çalışmalardan yalnızca EYT'liler değil, mevcut emekli vatandaşlar da faydalanabilecek. EYT yasasının çıkmasıyla beraber en düşük emeklilik promosyonunun 11.000 TL'ye, en yüksek emekli promosyonunun da 25.000 TL'ye çıkacağı söyleniyor. Bu da demektir ki bankalar emekliliğe terfi için binlerce TL maaş verecekler.
BDDK'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Yalnızca özel bankalarla kamu bankaları değil, BDDK da emeklilere dair proje çalışmaları yürütüyor. Tedbir aynı zamanda bankaların emeklilere ödeyecekleri maaş zammını da içermekte. Bankalardan edinilmiş bilgilerde BDDK, bankaların 2023 yılına kadar emekli müşterilerine maaşlarının en az 2 katını ödemelerini talep ettiği öğrenildi. Emeklinin alacak olduğu promosyon da bu doğrultuda 11.000 TL olacaktır. Maaşa göre değişiklik gösterecek promosyon ödemelerinde 10.000 TL'lik yardım alan emekli, yeni düzenleme doğrultusunda 20.000 TL promosyon alma hakkına sahip olacak.