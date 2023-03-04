Emeklilere talih kuşu kondu! Mart ayında bunu yapan tak diye 7500 TL para alacak! Emekliler bu haberi bekliyordu. Beklenen haber geldi. Emeklilerin ekonomik güçlüklerini bir nebze olsun hafifletmek ve onları rahatlatmak için bir çok bankanın emeklilere promosyon ödemesi yaptıklarını biliyoruz. Aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü veren emekliler için bankalar maaşları oranında promosyon ödemesi yapıyordu. Her geçen gün promosyon miktarları da arttı. Bankaların içinde bulunduğu rekabet ortamı ve gelişmeler neticesinde bankalar emeklilerin yüzünü güldürecek açıklamaları yapmaya devam ediyor. Mart ayı için promosyon ödeme miktarları da belli oldu. İşte 7500 TL kadar promosyon ödemesi alacak emekliler için kampanya ve bu kampanyanın detayları...
EMEKLİLER YAŞADI! TAMI TAMINA 7500 TL EK ÖDEMEEmeklilerin yüzlerini güldürmek ve ekonomik olarak zorluklarını hafifletmek için ek ödemeler pek çok banka tarafından verildiğini biliyoruz. Özellikle bu yarışta özel bankaların yeri ayrı bir yerde bulunuyor. Kamu bankalarının da konuya dahil olmasıyla rekabet bir hayli kazıştı. Emekliler için verilecek mart ayı promosyon ödemeleri belli oldu. Peki emekliler mart ayında ne kadar promosyon ödemesi alacak ve diğer şartlar neler? Tüm ayrıntılar haberimizde...
Bankalardan promosyon ödemelerini almak ise oldukça kolay. Tek yapmanız gereken emekli maaşını almayı seçtiğiniz bankaya giderek 3 yıl boyunca maaşını bu bankada alma sözü vermek. Yani 3 yıl boyunca belirli bankadan maaş alma sözü veren emekliler promosyon ödemelerini alabiliyor. İşte bu kadar basit! Peki bankaların promosyon ödemeleri ne kadar? İşte bunları da sizler için derledik. İşte bankaların ödeyecekleri promosyon ödeme miktarları. Seçim emeklilerin. Her emekli kendine uygun olan bankayı seçerek ödemelerini alabilecek. Kamu ve özel bankaların promosyon ödeme tutarları...