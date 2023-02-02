Emeklilere talih kuşu kondu! Son dakika açıklandı: Hesaplara 6 bin TL ek ödeme müjdelendi!

Emekliliği belleyenler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yönetmeliği (EYT) ile birlikte yürürlüğe girecek olan düzenlemeye odaklanmışken bankalar arasında promosyon rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadarki en büyük para miktarı 8000 Türk lirasına erişti.
Emeklilere promosyon Şubat ayı güncel rakamları haberimizde...
BANKALARIN PROMOSYON ANLAŞMASI
Milyonlarca emeklinin beklediği promosyon haberi bankalardan geldi. Emeklilere ağzını açan bankalar binlerce lira ödüyor. Rekabet hem özel hem de kamu bankalarında devam ediyor. Ocak 2023'te 3000 - 8000 Türk lirası kampanya fırsatları sunuldu. 3 yıl taahhüt karşılığında verilen emekli promosyon ödemeleri de Şubat ayında yenilendi. Şubat ayında emeklilere verilen terfi imkanlarında yeni karakterler ortaya çıktı.
8000 TL'YE KADAR ÇIKACAK
Şubat rakamları milyonlarca emeklinin beklediği kampanya ödemelerine yansıdı. Hem devlet bankalarından hem de özel bankalardan sürekli yeni rakamlar açıklanıyor. Son verilere göre şubat ayında emeklilere 8000 Türk Lirasına varan özel teklifler yapılacak. Kampanya koşulları Şubat ayında da değişmeyecek. En az 5500 Türk Lirası maaş alan ve maaşını 3 yıl boyunca istediği bir bankaya yatırmayı kabul eden tüm emekliler bu ödemeden yararlanacak.
MART'TA REKOR PROMOSYONU
Şubat ayında EYT
üyesinin başvurması bekleniyor. Bu nedenle emeklilik promosyon ödemeleri Mart ayında yeniden yenilenecektir. Şu anda 3000 ile 8000 Türk Lirası arasında olan emekli promosyon ücretlerinin Mart ayında 20000 Türk Lirasına çıkacağı söyleniyor. Bankalar, yeni promosyonlarını EYT üyelerinin ilk maaşlarını alacakları 1 Mart 2023 tarihinden itibaren yayınlayacak. Yani Mart ayından itibaren kampanyada çift haneli rakamları görebiliriz.