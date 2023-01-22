Emeklilere tamı tamına 7500 TL ödeme! Duyanın gözleri fal taşı gibi açılacak! Sadece bunu yapmak gerekiyor!

Yapı kredi bankası emekli müşterilerine ek 7.500 TL ödeme yapıyor
YAPI KREDİ BANKASININ SON DÖNEMDEKİ MAAŞ PROMOSYONLARI VE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI.
En çok tercih edilen özel bankaların başında gelen Yapı Kredi, maaş promosyonlarında en çok adı geçen banka olurken, bu defa yaptığı kampanya ile herkesin ilgi odağı oldu. Yapı Kredi, milyonlarca emekliye özel olarak ödeme yapacağını açıkladı. Başvuru yapan herkese anında maaşlarına ek 7.500 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yapılacaktır. Yapı Kredi Bankası, 2023 yılıyla beraber müşteri sayısını daha da artırmayı hedeflerken, kampanya haberleri vermeye başladı. Kampanya kapsamında, maaşlarına ek 7.500 TL ödeme yapılacak olan emeklilerin başvurularının 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru yaparken, emekli maaşlarının 7.499 TL'ye kadar olanlara 4 bin TL, 7.500 - 9.999 TL aralığında olanlara 6.000 TL, 10 bin TL ve üzeri olanlara ise 7.500 TL ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, maaşlarını Yapı Kredi Bankasına taşıyanlar, fatura ödeme talimatı vermeleriyle beraber çeşitli avantajlardan da faydalanabilecektir. Örneğin, fatura ödeme talimatı verildiğinde müşterilere 200 TL ek ikramiye ödemesi yapılacak ve aynı zamanda EFT ve havale ücretleri de alınmayacaktır. Yapı Kredi Bankası, ayrıca 28 Şubat tarihine kadar 500 TL kredi kartı harcamalarına yapılacak olan 300 TL ek promosyonu da duyurdu. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen emeklilerin, 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvurularını yapmaları ve maaşlarını Yapı Kredi Bankasına taşımaları gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası, 2023 yılında emekli maaş promosyonlarına devam ediyor. Banka, emekli müşterilerine ek 7.500 TL ödeme yapacağını açıkladı. Bu ödemeler, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yapılacak. Başvuru yapması yeterli olan herkes, anında maaşlarına ek 7.500 TL ödeme alabilecek. Promosyon ödemeleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek ve maaş taşıma işlemi yaparak başvuru yapmak gerekmektedir. Ayrıca, banka, fatura ödeme talimatı verilen müşterilere 200 TL ek ikramiye ödemesi yapacak ve EFT ve havale ücretleri almayacak.