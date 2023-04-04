Emeklilere tek seferde 15.000 TL ikramiye müjdesi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dev seçim vaadi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla tüm emekli vatandaşları saat 21.00'de konuşmaya davet etti. Konuşmasında, emekli vatandaşların ekonomik sıkıntılarına değinerek, geçmişte emeklilerin ikramiyeleriyle ev alabildiğini ancak şimdilerde emekli maaşlarının kira ödemeye yetmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu belirterek, daha önce iki kez emekli ikramiyesi savaşı verdiğini ancak iktidarın yapmadıklarının söylediklerinin çok gerisinde kaldığını ifade etti. Konuşmasında, emekli vatandaşlara müjdeli haberler de veren Kılıçdaroğlu, emekli ikramiyelerinin asgari ücret kadar olacağını ve Ramazan Bayramı'nda da emekli vatandaşlara 8 bin 500 lira ikramiye ödemesi yapılacağını söyledi.
Ayrıca Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara 8 bin 500 lira ikramiye ödemesi yapılacağını ve bu rakama Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık farkın da ekleneceğini belirtti. Bu sayede emekli vatandaşların banka hesaplarına Kurban Bayramı'nda tek seferde 15 bin TL yatırılacak. Kılıçdaroğlu, gelecekte yapacakları yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altına düşmeyeceğini ve emekli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda, emekli vatandaşlara daha keyifli bir hayat sürmeleri için destek olacaklarının sözünü verdi ve "sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim" diyerek konuşmasını tamamladı.