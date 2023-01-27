Emeklilere tek seferlik 25.000 TL ödenecek! 2023'ün dev kampanyası milyonlara bayram ettirecek: Formu dolduran alıyor

Emekliler için birbirinden cazip kampanyalar, fırsatlar yapılmaya başlandı. Emekliler bankalar aracılığıyla sevindirilmektedir. Son fırsat 25.000 TL kampanyasına dair her şey haberimizde... İşsiz, çalışan ya da emekli fark etmeden herkese tek seferlik 25.000 TL ödeme olacak. Nasıl mı? Peki bu 25.000 TL'lik ödemeden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? Ödemeden kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar.
EMEKLİYE 25 BİN MÜJDESİ Çalışan, çalışmayan ve ev hanımı vatandaşların başvurma fırsatının olduğu kredi olan 25.000 TL'lik kredi kampanyası birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Emeklilere dönük olarak yapılan kredi kampanyaları bankalar aracılığıyla sürekli açıklanmaktadır. Dün gece yarısı duyurulan kampanyanın detayları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. 36 AY VADEYE KREDİ Cazip faiz fırsatlarıyla beraber 36 ay vadeli kredi kampanyasının duyurusu dün gece yapıldı. Tam 25.000 TL. Gelir belgesi olmadan da başvurma fırsatına sahipsiniz. Birçok vatandaşın yararlanacağı 25.000 TL değerinde kredi kampanyasına başvurmak için TC kimlik numarasını yazıp 5030'a kısa mesaj aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.