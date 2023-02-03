EYT'lilerin promosyon ödemeleri için süreçleri emekli aylığı başvurusu esnasında başlatılabiliyor. Aylık başvurusunda bulunulurken emekli aylığının yatırılmasını istedikleri banka ve şubeyi belirleyebilecekler. Sonrasında da seçilen bankayla 3 yıllık bir taahhüt imzalanmasının ardından promosyon ödemelerinden birçok vatandaşımız 3 gün içerisinde yararlanabilecek.
Finans
03 Şubat 2023 - 10:45
Emeklilere tek seferlik kallavi ödeme! Şubat ayında bunu yapan 5000 TL alacak! Sınırlar zorlandı
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kaldı. Prim ve yıl şartını tamamlamış vatandaşlar düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarına kavuşacaklar. İlk olarak 2.2 milyon vatandaşın düzenlemeyle beraber emekli olması beklenmekteyken, EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon imkanı da sağlanacak. Bu hareketlilik bankalarda promosyon yarışlarına girilmesiyle birlikte gündeme yansıdı. Kampanyalarda yeni hareketlilikler mevcut. Bugüne kadar açıklanan kampanyalar doğrultusunda promosyon ödemeleri 8.500 TL'ye kadar çıkmış durumdadır. Promosyon ödemelerinin daha da yükselip yükselmeyeceği ise merak edilenler arasında yer almaktadır. Detaylar haberimizde...
Finans
03 Şubat 2023 - 10:45
TAKİP ET
İŞ BANKASI Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL, Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL, Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL, Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 6.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca, kart ile ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 puan hediye ediliyor. Ortak ATM'ler aracılığıyla 2 defa ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuluyor. Son olarak, mevduat hesaplarından da hesap işletim ücreti alınmıyor.
EDİTÖR