Finans
03 Şubat 2023 - 10:45

Emeklilere tek seferlik kallavi ödeme! Şubat ayında bunu yapan 5000 TL alacak! Sınırlar zorlandı

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kaldı. Prim ve yıl şartını tamamlamış vatandaşlar düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarına kavuşacaklar. İlk olarak 2.2 milyon vatandaşın düzenlemeyle beraber emekli olması beklenmekteyken, EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon imkanı da sağlanacak. Bu hareketlilik bankalarda promosyon yarışlarına girilmesiyle birlikte gündeme yansıdı. Kampanyalarda yeni hareketlilikler mevcut. Bugüne kadar açıklanan kampanyalar doğrultusunda promosyon ödemeleri 8.500 TL'ye kadar çıkmış durumdadır. Promosyon ödemelerinin daha da yükselip yükselmeyeceği ise merak edilenler arasında yer almaktadır. Detaylar haberimizde...

Finans
03 Şubat 2023 - 10:45
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Emeklilere tek seferlik kallavi ödeme! Şubat ayında bunu yapan 5000 TL alacak! Sınırlar zorlandı
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EYT'lilerin promosyon ödemeleri için süreçleri emekli aylığı başvurusu esnasında başlatılabiliyor. Aylık başvurusunda bulunulurken emekli aylığının yatırılmasını istedikleri banka ve şubeyi belirleyebilecekler. Sonrasında da seçilen bankayla 3 yıllık bir taahhüt imzalanmasının ardından promosyon ödemelerinden birçok vatandaşımız 3 gün içerisinde yararlanabilecek.

BANKALARIN PROMOSYON ÖDEMELERİ

İŞ BANKASI 

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 



Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 7.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 

Ayrıca, maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, Maximum kart ve ek kartlar için aidat ücreti ödemiyor, Havale ve EFT işlemlerini bankanın mobil uygulaması aracılığıyla ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

KUVEYT TÜRK

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 6.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 

Ayrıca, kart ile ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 puan hediye ediliyor. Ortak ATM'ler aracılığıyla 2 defa ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuluyor. Son olarak, mevduat hesaplarından da hesap işletim ücreti alınmıyor.

ŞEKERBANK

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 

Ek olarak, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi fırsatlar yer almaktadır.

TÜRKİYE FİNANS

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 

Ek olarak, 2 adet otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 250 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 1.000 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 1.500 TL, 10.000 TL'den fazla olanlara 2.000 TL ek ödeme yapılmaktadır. Yedek hesap başvurusunda bulunanlara ise maaşı 3.500 TL altında ise ek 250 TL, üstünde ise ek 500 TL ödeme daha verilmektedir.

VAKIFBANK

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 

Ek olarak, ATM'lerde günlük 10.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme, ücretsiz HGS etiketi, aidatsız kredi kartı imkanı sunulmaktadır. Maaş hesaplarında internet ve mobil bankacılık yoluyla havale EFT'lerden masraf kesilmemekte.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den yüksek olan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 

emekli promosyon

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