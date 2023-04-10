Finans
10 Nisan 2023 - 21:00

Emeklilere yeni ödeme kapısı açıldı! SGK duyurdu: Ödemeler o bankaya yapılacak!

Emekliler için önemli açıklama yapıldı. KDK'nın verdiği karara göre ödemeler banka hesaplarına yapılacak. İşte detaylar...

Finans
10 Nisan 2023 - 21:00
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Emeklilere yeni ödeme kapısı açıldı! SGK duyurdu: Ödemeler o bankaya yapılacak!
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EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN FLAŞ KARAR!



Emeklilerin ikramiyeleri ile ilgili olarak KDK’dan karar var.

kredi



Emeklileri ilgilendiren önemli bir haber duyuruldu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini çözdü. SGK’dan ise adım gecikmedi. İkramiler banka hesaplarına yatırılacak.

KDK'ya başvuran vatandaş, 2020 yılında emekli olduğunu, kat sayı artışından oluşan ikramiye farkı alacağının e-Devlet’te tanımlı ödeme işlemleri hesabına gönderildiğini belirtti. Ancak ödemeden haberi olmayan bir çok vatandaşın emekli maaşları hesaplarından çekilmemesinden dolayı SGK ya iade edilmişti. Dolayısıyla emeklilerinde hak alacağı oluştu ve mağdur oldular. KDK bu işe el attı ve SGK’dan da yanıt gecikmedi. Başvuran emekliler ellerine bu konu ile ilgili olarak bilgilendirme yazısı gönderilmediğini beyan ederek hak aramaya koyuldu.

KDK’DAN KARAR

KDK, mevcut uygulamanın gözden geçirildikten sonra olması gereken çalışmaların başlatılması için işlemleri yaptı. KDK’nın kararı üzerine de ikramiye farklarının emeklilerin banka hesaplarına yatırılmasına karar verildi. SGK, ödemeye ilişkin bilgilendirme yazılarının normal posta ile borç bildirim yazılarının ise iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderildiğini; ayrıca SMS'le bilgilendirme yaptıklarını da belirtti. Cevaben de iadelerin TC kimlik numarasına yatırılması yerine banka hesaplarına yapılması kararlaştırıldı.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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