KAMU PERSONELİ
12 Aralık 2022 - 17:29

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri

Ramazan ve Kurban Bayramı kapsamında emeklilere ödenen Bayram ikramiyelerinde güncellemeye gidildi. Yılbaşında emeklilere yapılacak olan zamlarla birlikte ikramiyelerinde artması bekleniyor. İşte 2023 bayram ikramiyeleri…

KAMU PERSONELİ
12 Aralık 2022 - 17:29
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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri


2023 yılı yaklaşırken birçok Vatandaş da yapılacak olan maaş zamları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Maaşlara yapılacak olan zamlarla birlikte pek çok ödeme tutarında da güncelleme yapılacak. Güncelleme yapılacak olan tutarlar arasında bayram ikramiyeleri de yer alıyor. İşte 2023 bayram ikramiyeleri…

BAYRAM İKRAMİYELERİ 2.200 TL OLUYOR

Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılan Bayram ikramiyeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenmektedir. Bu kapsamda emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL kurban bayramı öncesinde de 1100 TL ikramiye alacak. Bu sayede 2023 yılı için toplamda 2.200 TL ödeme yapılmış olacak.

emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?



2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan ve 23 Nisan tarihleri arasında denk gelmektedir. Bu kapsamda ikramiyelerin 2023 yılı Nisan ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kutlanmaktadır. 2023 yılı ikinci ikramiyeleri ise Haziran ayı içerisinde emeklilerin hesaplarına aktarılır.

YILBAŞI İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

Emekliler için ikramiye ödemeleri sadece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılır. Yani emekli olan vatandaşlara yılbaşı için ikramiye ödemesi yapılmayacak.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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