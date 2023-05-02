Emeklilere yılın jesti o bankadan! Maaşı 7500-10.000 TL arası olanlara 20 bin TL geri ödemesiz para!

Emeklilere müjdeli haber! Bir bankadan gelen en büyük jest ile bedava 20.000 TL nakit para kazanma fırsatını kaçırmayın. Üstelik faizsiz 20.000 TL kredi ile toplamda 30.000 TL ödeme yaparak tüm nakit problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Türkiye'de emeklilik maaşıyla geçim sağlamak zorlu bir süreç olurken, bankaların sağladığı ihtiyaç kredileri ve promosyon ödemeleri ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu bankanın emeklilere özel kampanyası ile nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.
Emekli promosyon ödemesi almayanlar için Denizbank, yüksek tutarlı toplu nakit desteği sunan efsanevi bir kampanya düzenledi. Emekli vatandaşlar, maaşlarının yanı sıra promosyon ödemeleri ve faizsiz nakit desteği ile toplamda 40 bin TL'ye varan bir ödeme alabilecekler. Bu kampanya sayesinde, emekli vatandaşların Mayıs ayında hiçbir maddi sıkıntısı kalmayacak. Tüm ödemeleri düzene sokmak isteyenlerin son durakları Denizbank olacak. Emekli maaşı taşıma işlemleri, emekli promosyon ödemesi tutarı ve ödeme tarihleri ile ilgili tüm detaylar Denizbank'ın kampanya detaylarında yer alıyor. Denizbank, emeklilere özel olarak düzenlediği promosyon kampanyası ile rakiplerine fark atmış durumda. Kampanya kapsamında emekli müşterilere nakit ödeme olarak tam 10 bin TL'ye kadar fırsat sunuluyor. Eğer 20 bin TL'lik nakit ihtiyacınızı karşılamıyorsa, Denizbank size ekstra 20 bin TL'yi de faizsiz olarak verebiliyor. Emekli maaşı, üstüne promosyon ve faizsiz nakit desteği ile emekliler Mayıs ayını bolluk içinde geçirebilecekler. Kampanya kapsamında en az 9 bin TL alacak olan müşteriler, en az 10 bin TL ve daha fazlasını alan EYT'li müşteriler ise 10 bin TL nakit ödeme alacaklar.
Denizbank, EYT'li emekliler için sunulan bir diğer avantajlı seçenek ise faizsiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi. Bu kredi kapsamında müşterilere 10 bin TL nakit avans ve 10 bin TL EYT kredisi sağlanıyor ve her ikisi için de faiz uygulanmıyor. Nakit avans alan müşteriler, faizsiz taksitli ödeme seçeneklerinden 6 ay boyunca yararlanabilirken, faizsiz EYT kredisinden faydalanmak isteyenler 10 bin TL'yi 12 ay boyunca ödeyebilirler. Bu fırsat sayesinde, Denizbank EYT'li emeklilerin nakit ihtiyaçlarını faizsiz ve kolay bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor. Denizbank, emekli müşterilerine yönelik yılın en büyük jestini yaptı. Banka, emekli maaşı 7500-10.000 TL arasında olan müşterilerine 20 bin TL geri ödemesiz para veriyor. Bu nakit desteği ile emekli müşteriler maddi sıkıntılarını hafifletebilir ve hayatlarını kolaylaştırabilirler. Bu nakit desteği tamamen geri ödemesiz olup, emekli müşterilerin 3 ayda bir alacakları promosyon ödemeleri ile birlikte ödeme gücüne katkı sağlayacak. Emekli müşterilerin bankaya taşıdığı maaş hesaplarına yatırılacak olan bu nakit desteği, emekli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.