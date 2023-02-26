Emeklilere zam müjdesi erken geldi! O tarihte kallavi zam ile 1300 TL ek ödeme alacaklar!

Enflasyon rakamları emekli maaşlarına zam yapılması beklentisi doğurdu ve zam oranı %30'a yükseltilerek 2023'te asgari emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Ancak, ne zaman zam yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
13 MİLYON EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM MÜJDESİ GELDİ! EMEKLİ MAAŞLARINA 1.300 TL ZAM DUYURUSU YAPILDI: ZAM TARİHİ AÇIKLANDISon enflasyon rakamları, emekli maaşlarındaki yetersiz artışları açığa çıkardı ve hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ay sonunu zorlukla geçiriyor. Emekliler, hükümetin harekete geçerek maaşlarda iyileştirme yapması gerektiğini talep ediyor.
2000 YILI VE 2002 YILI FARKI
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme getirdiği intibak yasası kapsamında, 2000 yılı öncesinde emekli olanların prim kazançları göz önüne alınacak ve yasal düzenlemeler değiştiği için 2002'den önce emekli olanların 2000'de emekli olanlardan daha yüksek maaş aldığı belirtildi.
1.300 TL ZAM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni yasayı uygulamada sorumlu olacağı belirtilerek, 2000'den sonra emekli olan vatandaşların maaşlarının 1.300 TL düzeyinde azalacağı iddia edildi. Bununla birlikte, emekli maaşlarındaki artışların, enflasyondan kaynaklanan maaş farkının yansıtılması durumunda verileceği de söylendi. Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı vurgulanarak, 2000'den önce emekli olanların, aynı prim kazancı ve prim gün sayıları ile 2000 ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) vatandaşlarından daha fazla maaş alması dikkat çekici bulundu. BAYRAM İKRAMİYESİ
Ayrıca, SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlenmesini amaçlayan bir çalışmanın gündeme geldiği belirtildi. Bu yıl da her yıl olduğu gibi, emeklilerin Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiye ödemesinden faydalanabileceği ifade edildi.