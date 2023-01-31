Emeklilere zamların şahı geliyor! Duyanın gözleri yuvalarından çıktı: O rakam her ay maaşa eklenecek! Emekliye ek zam yapılacak. Emekli için yapılacak ek zam tarihi merak ediliyor. Yeni ek zam ile birlikte yeni maaşlar yükselecek. Emekli aylıklarına yapılan % 30 luk zammın ardından ek zam müjdesi de geldi. Ek zam sonrası en düşük emekli maaşı 6 bin 875 TL olacak. İşte detaylar...
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 6 BİN TL OLACAKEmeklilere özel bu yıl 1375 TL ek zam yapılacak. Yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı 6875 TL olacak. İşte ayrıntılar...
Emekli maaşlarına bu yıl % 30 oranında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte zamlanan emekli maaşlarında en düşük tutar 5 bin 500 TL olmuştu. Fakat hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, enflasyon ve geçim sıkıntısı nedeniyle emekli aylıklarına % 25 oranında ek zam yapılacağı açıklandı. Yeni zammın 1375 TL olacağı konuşuluyor. Genel seçimlere az bir zaman kala devlet tarafından zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Ek zamlar ile birlikte vatandaşı sevinçten havalara uçuracak haberler geldi. Yapılacak yeni ek zam ile birlikte emekli maaşlarına yapılan zammın %55 olacağı konuşuluyor.