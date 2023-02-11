Emeklileri ferahlatan ödeme kapısı açıldı! Tek şartla 30 bin TL'yi aşkın ödeme müjdesi

Emekliler için müjdeli haberler yeniden gelmeye başladı. Son üç ayrı özel banka emeklileri kredi imkanı sunmaya başladı. Düşük vade ve faiz imkanı ile kredi alma seçeneği artık mevcut!
Emeklilere Özel Kampanyalı NakitEmekliler sunulan kredi imkanlarında artık iki ayrı modül bulunuyor. İlki maaşını o bankaya taşıyan emekliler için. İkinci seçenek ise farklı bankalardan maaş alan emeklilere özel. Bu iki kredi kampanyasının detayları ise bir o kadar mükemmel.
Geçtiğimiz zamanlarda Albaraka Türk ve Kuveyt Türk bankaları tarafından emeklilere özel kredi kampanyasından yararlanılmıştı. Şimdi ise birçok bankadan bu kampanyaları almak mümkün. Vade olarak da 24 – 36 ay arasında değişen kampanyalarda taksit erteleme imkanı da söz konusu.