Finans
11 Şubat 2023 - 11:15

Emeklileri ferahlatan ödeme kapısı açıldı! Tek şartla 30 bin TL'yi aşkın ödeme müjdesi

Emeklilere özel kampanyaların devamı da geldi. Bankalara özel birbirinden kusursuz kampanyalar yolda!

Finans
11 Şubat 2023 - 11:15
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Emeklileri ferahlatan ödeme kapısı açıldı! Tek şartla 30 bin TL'yi aşkın ödeme müjdesi
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Emekliler için müjdeli haberler yeniden gelmeye başladı. Son üç ayrı özel banka emeklileri kredi imkanı sunmaya başladı. Düşük vade ve faiz imkanı ile kredi alma seçeneği artık mevcut!

Emeklilere Özel Kampanyalı Nakit

Emekliler sunulan kredi imkanlarında artık iki ayrı modül bulunuyor. İlki maaşını o bankaya taşıyan emekliler için. İkinci seçenek ise farklı bankalardan maaş alan emeklilere özel. Bu iki kredi kampanyasının detayları ise bir o kadar mükemmel.



Geçtiğimiz zamanlarda Albaraka Türk ve Kuveyt Türk bankaları tarafından emeklilere özel kredi kampanyasından yararlanılmıştı. Şimdi ise birçok bankadan bu kampanyaları almak mümkün. Vade olarak da 24 – 36 ay arasında değişen kampanyalarda taksit erteleme imkanı da söz konusu.

emekli ikramiyesi

Emekliler İçin Sunulan Kampanyalar

Akbank emekliler için kredi kampanyasında, mobil uygulama üzerinden müşteri olarak sunmaktadır. Bu işlemler boyunca yüzde 0 faizli 10000 liralık kredi desteği başvurusu ise mümkün.

Denizbank’ta ise emeklilere özel faizsiz nakit avans desteği ile 5000 liralık limitten yararlanmak mümkün. Aynı zamanda Denizbank müşterilere özel Blue TV üyeliğini de hediye olarak sunmaktadır.

Finansbank’ın maaş müşterilerine de benzer kampanyalar barındırmaktadır.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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