Finans
07 Şubat 2023 - 13:15

Emeklileri heyecanlandıran ödeme müjdelendi: Maaş alanlara bu miktar ödenecek

2 bankadan emekli vatandaşlara müjde! Bu iki bankadan emekli maaşlarını alan vatandaşlar kolayca kredi kullanabilecek. Akbank ve Denizbank tarafından duyurulan kampanyalar ile beraber emekliler nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. İşte detaylar...

Finans
07 Şubat 2023 - 13:15
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Emeklileri heyecanlandıran ödeme müjdelendi: Maaş alanlara bu miktar ödenecek
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Emekli maaşı alan vatandaşlar, Akbank ve Denizbank üzerinden gerçekleştirecekleri başvurularla 50000 TL'ye kadar nakit kredi alabilecekleri duyuru paylaşıldı. 

EMEKLİ MAAŞINIZ ÜZERİNDEN NAKİT KREDİ KULLANIMI İMKANI

Emekli maaşı alan vatandaşlar, özel bankalar tarafından gerçekleştirilen kampanyalardan faydalanarak nakit ihtiyacını karşılayabilecek. Duyurulan kampanyaların başlaması ile birlikte, Akbank üzerinden maaş alan vatandaşlar, düşük faiz oranı ile 50000 TL’ye kadar nakit kredi alma imkanına sahip olacak. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecek olan kişilere, ay sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi verilecek. Vatandaşlar, Akbank üzerinden maaş almaları durumunda, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabilecekler. 



Kredi

DENİZBANK'TAN DA EMEKLİ MAAŞI ALANLARA KREDİ MÜJDESİ!

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara da 50000 TL’ye kadar nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşlara, kredi ödemesi hızlı bir şekilde verilecek. Vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi alabilecek. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından gerçekleştirilen bu kampanya, emekli maaşı alan vatandaşların, nakit ihtiyacını karşılamaları için önemli bir destek sağlayacak. Siz de ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka koşullarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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