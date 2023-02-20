Emeklileri sevinçten çıldırtan ödeme! 36 ay tamam diyene tam 24.000 TL promosyon kampanyası!







VAKIFBANK 24.000 TL PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALADI







VAKIFBANK EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların promosyon yarışı bu ay da devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar ardı ardına yeni rakamlarını açıklarken yeni anlaşmalara da imza atıyor. Bu sefer müjdeyi Vakıfbank yaptı. Vakıfbank, yapmış olduğu yeni promosyon sözleşmesiyle 24.000 TL maaş promosyonu vereceğini açıkladı. Vakıfbank'ın bu sözleşmesi ile beraber emekli vatandaşların da yüksek promosyon umutları arttı. Emekli ve kamu çalışanları geçtiğimiz yılı büyük kazançlarla geçirmişti. Geçen yıl hem özel hem de kamu bankaları büyük promosyon ödemelerinde bulunmuştu. Bu yıl da emekli maaş promosyon fırsatları tam gaz devam ediyor. Ek olarak bankalar peş peşe kurumlarla yeni promosyon sözleşmelerini hayata geçiriyor. O bankalardan bir tanesi de Vakıfbank oldu. Vakıfbank o kurumla yaptığı sözleşme ile 24.000 TL promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.Vakıfbank yeni promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi ile sağladı. Banka, 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak biçimde 3 senelik sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Vakıfbank, Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline 24.100 TL maaş promosyonu ödemesinde bulunacak. Türkiye Vakıflar Bankası tarafından yapılan açıklamada ödemelerin Şubat ayı sonuna kadar tek seferde eve teslim biçiminde yapılacağını duyurdu.Vakıfbank, yapmış olduğu yeni promosyon anlaşmasıyla beraber emekli vatandaşlara da umut oldu. Emekli vatandaşlar da bankadan büyük promosyon alma beklentisi içine girdi. Vakıfbank'ın yenilenmiş promosyon ücretlerine bakacak olursak; 3.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlara 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Fakat özellikle Mart ayından itibaren EYT'lilerin de emekli olmasıyla beraber bankaların bu ücretleri daha da yukarıya çıkartması bekleniyor. Henüz promosyon ücretleri hakkında net bir açıklama yapılmadı fakat Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar ardı ardına duyurularda bulunacak.