Finans
20 Şubat 2023 - 22:00

Emeklileri sevinçten çıldırtan ödeme! 36 ay tamam diyene tam 24.000 TL promosyon kampanyası!

Emekli maaşı alan vatandaşları havalara uçuracak bir müjde! O bankaya emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl kalma taahhüdü veren 24.000 TL promosyonu kapıyor. Detaylar haberimizde...

Finans
20 Şubat 2023 - 22:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklileri sevinçten çıldırtan ödeme! 36 ay tamam diyene tam 24.000 TL promosyon kampanyası!
TAKİP ETTAKİP ET


Bankaların promosyon yarışı bu ay da devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar ardı ardına yeni rakamlarını açıklarken yeni anlaşmalara da imza atıyor. Bu sefer müjdeyi Vakıfbank yaptı. Vakıfbank, yapmış olduğu yeni promosyon sözleşmesiyle 24.000 TL maaş promosyonu vereceğini açıkladı. Vakıfbank'ın bu sözleşmesi ile beraber emekli vatandaşların da yüksek promosyon umutları arttı. 

Emekli ve kamu çalışanları geçtiğimiz yılı büyük kazançlarla geçirmişti. Geçen yıl hem özel hem de kamu bankaları büyük promosyon ödemelerinde bulunmuştu. Bu yıl da emekli maaş promosyon fırsatları tam gaz devam ediyor. Ek olarak bankalar peş peşe kurumlarla yeni promosyon sözleşmelerini hayata geçiriyor. O bankalardan bir tanesi de Vakıfbank oldu. Vakıfbank o kurumla yaptığı sözleşme ile 24.000 TL promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.

VAKIFBANK 24.000 TL PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALADI



Vakıfbank yeni promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi ile sağladı. Banka, 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak biçimde 3 senelik sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Vakıfbank, Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline 24.100 TL maaş promosyonu ödemesinde bulunacak. Türkiye Vakıflar Bankası tarafından yapılan açıklamada ödemelerin Şubat ayı sonuna kadar tek seferde eve teslim biçiminde yapılacağını duyurdu.

VAKIFBANK EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Vakıfbank, yapmış olduğu yeni promosyon anlaşmasıyla beraber emekli vatandaşlara da umut oldu. Emekli vatandaşlar da bankadan büyük promosyon alma beklentisi içine girdi. Vakıfbank'ın yenilenmiş promosyon ücretlerine bakacak olursak; 

3.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 3.000 TL, 

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlara 3.500 TL, 

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlara 4.500 TL, 

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

Fakat özellikle Mart ayından itibaren EYT'lilerin de emekli olmasıyla beraber bankaların bu ücretleri daha da yukarıya çıkartması bekleniyor. Henüz promosyon ücretleri hakkında net bir açıklama yapılmadı fakat Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar ardı ardına duyurularda bulunacak.

emekli maaş

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ