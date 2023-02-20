Emeklileri sevinçten çıldırtan ödeme! 36 ay tamam diyene tam 24.000 TL promosyon kampanyası!

Bankaların promosyon yarışı bu ay da devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar ardı ardına yeni rakamlarını açıklarken yeni anlaşmalara da imza atıyor. Bu sefer müjdeyi Vakıfbank yaptı. Vakıfbank, yapmış olduğu yeni promosyon sözleşmesiyle 24.000 TL maaş promosyonu vereceğini açıkladı. Vakıfbank'ın bu sözleşmesi ile beraber emekli vatandaşların da yüksek promosyon umutları arttı. Emekli ve kamu çalışanları geçtiğimiz yılı büyük kazançlarla geçirmişti. Geçen yıl hem özel hem de kamu bankaları büyük promosyon ödemelerinde bulunmuştu. Bu yıl da emekli maaş promosyon fırsatları tam gaz devam ediyor. Ek olarak bankalar peş peşe kurumlarla yeni promosyon sözleşmelerini hayata geçiriyor. O bankalardan bir tanesi de Vakıfbank oldu. Vakıfbank o kurumla yaptığı sözleşme ile 24.000 TL promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.
VAKIFBANK 24.000 TL PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALADI
Vakıfbank yeni promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi ile sağladı. Banka, 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak biçimde 3 senelik sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Vakıfbank, Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline 24.100 TL maaş promosyonu ödemesinde bulunacak. Türkiye Vakıflar Bankası tarafından yapılan açıklamada ödemelerin Şubat ayı sonuna kadar tek seferde eve teslim biçiminde yapılacağını duyurdu.