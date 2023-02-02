Emeklileri sevinçten havaya uçuran haber! Başvuru gönderene 3600 TL ek ödeme!

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmesi planlanan müjde haber PTT ile geldi. PTT emeklilere özel 3600 TL ödeme imkanının tüm detaylarını açıkladı.
Kampanya DetaylarıAktifbank’ın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre PTT’li emekliler 3600 TL’lik ödeme alacaklar. Bu kampanyaya başvurmak için PTT’ye gitmek yeterlidir. Kampanyaya başvuran vatandaşların PTT üzerinden açık kredisinin bulunması ya da açık kredilerinin 60 gün ve üzeri gecikme durumunun olmaması gerekmektedir.
Söz konusu olan bu kampanya 3 yıl boyunca emekli maaşını PTT’den almayı düşünenler için geçerlidir. Kampanya 3 yıl peşin olarak yapılır ve 3 yıllık sürenin başlangıcı olarak da paranın hesaba girdiği tarih ele alınır. Kampanyaya başvurduktan 3 iş günü sonra ise PTT’li emekliler direk olarak maaş hesabında parayı görebilir. Kampanyaya katılmış olan vatandaşlar 3 yıl içerisinde vazgeçmesi durumunda, ödenen toplam kampanya bedelini Aktifbank’a iade olarak yatırması gerekmektedir.