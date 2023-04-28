EKONOMİ
28 Nisan 2023 - 16:29

Emeklileri sevinçten uçuracak haber geldi! 10.000 TL ödeme kesinleşti: Hakkınız var mı hemen bakın!

Yeni gelen haber ile 16,5 milyon emekli mutluluktan adeta havalara uçacak! T.C Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olan emeklilere, 10.000 TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...

EKONOMİ
28 Nisan 2023 - 16:29
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Emeklileri sevinçten uçuracak haber geldi! 10.000 TL ödeme kesinleşti: Hakkınız var mı hemen bakın!


Son dönemde Türkiye'de emeklilik sistemi ve emekli maaşları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve milyonlarca EYT'linin emekli maaşına hak kazanması, bankaların da emekli promosyon kampanyalarını güncellemelerine neden oldu.

Bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıtmak isteyen müşterileri çekebilmek için çeşitli promosyonlar sunmaktadır. Bu süreçte milyonlarca emekli belirli avantajlar ve hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bankalar, bu ay maaş almaya hak kazanan yüz binlerce EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.



Özellikle son dönemde en düşük emekli maaşının artması ve EYT'li emeklilerin de emekli maaşına hak kazanması, bankaların emekli promosyon kampanyalarında çıtayı yükseltmesine neden oldu. Bankalar, müşteri çekmek için promosyon rakamlarını arttırdı ve çeşitli avantajlar sundu. Bu kapsamda, EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilmektedir.

Ancak, promosyonunu almayan emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsamaktadır. Bu nedenle, bankalar müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar düzenlemekte ve emeklilerin dikkatini çekmek için çaba göstermektedirler.

Emekliler için sunulan avantajlar arasında, özel sağlık hizmetleri, indirimli kredi imkanları, ücretsiz banka kartı, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi fırsatlar yer almaktadır. Bankaların emekli promosyon kampanyaları, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına ve hayatlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktadır.

BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

PARA

Türkiye'de emeklilik sistemi ve emekli maaşları üzerinde yapılan düzenlemeler ve bankaların emekli promosyon kampanyaları, emeklilerin ve EYT'li emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, bankaların düzenlediği kampanyaların emekliler tarafından dikkatle takip edilmesi ve en uygun seçeneğin tercih edilmesi önemlidir.

ZİRAAT BANKASI 3.500-7.500 Türk Lirası arası: 3.500 Türk Lirası

ALBARAKATÜRK 3.500-7.500 Türk Lirası arası: 5.500 Türk Lirası

AKBANK 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 4.850 Türk Lirası

DENİZBANK İlk defa aylık alacak EYT'liler için 3.500-7.500 Türk Lirası arası: 7.000 Türk Lirası

FİBABANKA 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 3.500 Türk Lirası

GARANTİ BBVA 3.500-7.500 Türk Lirası arası: 5.250 Türk Lirası

HALKBANK 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 3.500 Türk Lirası

ING 3.500-7.500 Türk Lirası arası: 5.950 Türk Lirası

İŞ BANKASI 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 5.250 Türk Lirası

KUVEYT TÜRK 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 5.600 Türk Lirası

ŞEKERBANK 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 3.500 Türk Lirası

QNB FİNANSBANK 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 5.600 Türk Lirası

TÜRKİYE FİNANS 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 3.500 Türk Lirası

VAKIFBANK 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 3.500 Türk Lirası

YAPI KREDİ 3.500-7.499 Türk Lirası arası: 5.250 Türk Lirası

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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