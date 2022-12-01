EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 23:13

Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi! ﻿QNB Finansbank emekli promosyonunda çıtayı yükseltti!

QNB Finansbank, milyonlarca emeklinin merakla izlediği promosyon yarışmasında verdiği tutarı da duyurdu. QNB Finansbank'tan milyonlarca emekliyi sevindirecek haber! QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar? sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 23:13
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Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi! ﻿QNB Finansbank emekli promosyonunda çıtayı yükseltti!


Yılın başından bu yana, bankalar emeklilik promosyon ücretlerinde birbirleriyle sonuna kadar rekabet halinde kaldı, her banka yeni müşterileri çekmek için elinden geleni yaptı. Bu sürecin sonunda emekliler promosyon yarışmasında en fazla promosyon ücretini veren bankalara yöneldi. Yılın başından beri, emekli promosyon tartışmalarında önemli değişiklik yaşandı.

Banka emeklilik promosyon tutarı savaşı sonrasında bankalar emekli promosyon ücretlerini her zaman yeni tutmaya çalıştı. Kasım ayında emekli promosyonlarında değişiklik nasıl gelecek diye düşünürken QNB Finansbank'tan merak uyandıran bir haber geldi.



Türkiye'de birçok şubesi ile vatandaşlara hizmet sunan QNB Finansbank, Kasım ayında promosyon tutarından yeniden değişikliğe gittiğini açıkladı. QNB Finansbank'ta emekli maaşı 3 sene alma sözü veren kişilere promosyon tutarı maaş kademelerine göre verileceğinin altını çizdi.

Emekli maaş skalasına göre verilen emekli promosyonu tutarları şu şekildedir:

3500 Türk Lirasına Kadar Maaş Alanlara: 3000 Türk Lirası

3500 Türk Lirası– 7500 Türk Lirası Arası Maaş Alanlara: 3500 Türk Lirası

7500 Türk Lirası – 10000 Türk Lirası Arası Maaş Alanlara: 4500 Türk Lirası

10000 Türk Lirasıve Üzeri Maaş Alanlara: 5000 Türk Lirası

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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