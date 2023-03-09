Emeklileri sevindiren zam! Bayram ikramiyesine devasa zam geliyor: Nisan ayında bu rakamı alacaklar!

Emekliler ve EYT yasasıyla birlikte emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merakla araştırıyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ SON GELİŞMELEREYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 25 bin vatandaşın emekli olması bekleniyor. Emekli olacak vatandaşlar Nisan ayında ilk maaşlarını alacaklar. Ramazan Ayının başlamasına sayılı günler kala emekli vatandaşlar merakla emekli bayram ikramiyelerini araştırmaya başladı. Her iki bayram öncesinde emekli ikramiyesi alma hakkı olan emekli vatandaşlar için 2023 senesine girmeden önce yüzde 30 maaş zammı yapılmıştı.
Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasıyla birlikte emekli vatandaşlar da emekli ikramiyeleri için yüksek bir zam bekliyor. Aynı zamanda 14 Mayıs seçim gününe de sayılı günler kala hükümet tarafından yüksek bir zam gelmesi de tahmin ediliyor. Emekli vatandaşlar için emekli bayram ikramiyelerine yüzde 122 oranında zam yapılacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacak vatandaşlar için birçok seçenek konuşulurken emeklilerin iki bayram öncesinde toplam 5 bin 500 TL emekli ikramiyesi alacağı konuşuluyor. Bu durumda ise emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin 500 TL olması da bekleniyor. Eğer emekli ikramiyeleri 2 bin 500 TL'ye yükseltilirse emekli vatandaşlar iki bayram öncesinde toplam 5 bin TL ikramiye almış olacak. Emekli vatandaşların yüksek ikramiye beklenti ve talepleri ise devam ediyor.