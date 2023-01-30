Emeklileri zil takıp oynatan rakam! Maaşlara 17.000 TL ikramiye! Bunu yapmayanın hakkı kaybolacak

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emekli olma hakkı elde ettikten sonra araştırdığı ilk konulardan biri emekli promosyonları oldu. Peki yeni emekli olacak vatandaşlar ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyonları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONLARI2023'e girmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve kamu personeli maaş zamlarını açıkladı. Maaşlara yüzde 30 zam yapılırken en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 TL oldu. Muhalefet zamları yetersiz bulurken ikramiyelerde de zama gidilmesi gerektiğini talep etti ve CHP'li Engin Altay meclise sunduğu teklifte bayram ikramiyelerinin 8 bin 506 TL olmasını söyledi.
Meclis gündeminde ise şu anda EYT yasası yer alıyor. EYT tamamlandıktan sonra Engin Altay'ın sunduğu teklifin de değerlendirilmesi bekleniyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerde şu an bir artış yapılmadı ancak önerge teklifinden sonra tutarın netleşeceği tahmin ediliyor.