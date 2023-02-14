Emeklilerin aklını başından alacak ödeme! Az önce duyuru yapıldı: Tamı tamına 17.000 TL ikramiye ödenecek! İşte yapılması gerekenler

Özel bir şansa sahip olanlara sevindirici bir haber! Az önce, Emekliye Piyango tarafından, en az 17 bin TL ikramiye dağıtılacağı duyuruldu. Başvurmak isteyenlerin, bu özel fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçmeleri gerekiyor!
EMEKLİYE 17 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR! MÜJDELER PEŞ PEŞE AÇIKLANDI, TARİH DE BELLİ OLDUMilyonlarca emekli için, Yeni yılda büyük ikramiyeler verilecek. CHP tarafından önerilen 17 bin TL ikramiye, emeklilere ödenecek. Ne zaman ödeneceği ve emekliye ikramiye ödemelerine zam olup olmayacağı henüz belirsiz. Ancak, milyonlarca emekli çok yakında bu konuda daha net bir karar alabilecek.
CHP MECLİSE ÖNERGE VERDİ
CHP, emeklilere ödenen miktarların yetersiz olduğunu ve daha fazla ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar olmasını isteyen CHP, Meclise sunulan önergesinde emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 2023 yılında 17.000 TL'yi bulmasını öngördü.