Emeklilerin aklını başından alacak ödeme! Az önce duyuru yapıldı: Tamı tamına 17.000 TL ikramiye ödenecek! İşte yapılması gerekenler







EMEKLİYE 17 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR! MÜJDELER PEŞ PEŞE AÇIKLANDI, TARİH DE BELLİ OLDU

CHP MECLİSE ÖNERGE VERDİ







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Özel bir şansa sahip olanlara sevindirici bir haber! Az önce, Emekliye Piyango tarafından, en az 17 bin TL ikramiye dağıtılacağı duyuruldu. Başvurmak isteyenlerin, bu özel fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçmeleri gerekiyor!Milyonlarca emekli için, Yeni yılda büyük ikramiyeler verilecek. CHP tarafından önerilen 17 bin TL ikramiye, emeklilere ödenecek. Ne zaman ödeneceği ve emekliye ikramiye ödemelerine zam olup olmayacağı henüz belirsiz. Ancak, milyonlarca emekli çok yakında bu konuda daha net bir karar alabilecek.CHP, emeklilere ödenen miktarların yetersiz olduğunu ve daha fazla ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar olmasını isteyen CHP, Meclise sunulan önergesinde emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 2023 yılında 17.000 TL'yi bulmasını öngördü.CHP tarafından önerilen miktar olmasa da, Ankara kulislerinde Bayram ikramiyesi zammının konuşulmaya başlandığı biliniyor. Gelenek bilgilere göre, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere önemli bir müjde verileceği tahmin ediliyor ve bu durum bir ay içerisinde netleşecek. Mevcut durumda 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesinin Bu yıl 2500-3000 TL aralığına yükseleceği öngörülüyor.