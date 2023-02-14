Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payının açıklanmasıyla beraber emekli maaşlarına yüzde 30 oranında artış yapılırken en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL'den 5.500 TL olarak güncellendi. Bununla beraber ise asgari ücret ise 8.506 TL oldu. Emeklilere verilen kazımların arkası kesilmezken tam 17 bin TL verileceği müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin yeni yılda beklediği artışlar sonrasında haber CHP'den geldi. Emekliye büyük ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?
Finans
14 Şubat 2023 - 22:30
Emeklilerin aklını başından alacak ödeme! Az önce duyuru yapıldı: Tamı tamına 17.000 TL ikramiye ödenecek! İşte yapılması gerekenler
Emeklilerin yüzleri bu haber ile güldü. Milyonlarca kişiye resmen piyango vurdu. En az 17 bin TL ikramiye verilecek. Başvurular için son gün uyarıları yapıldı. İşte, emekliye verilecek olan 17.000 TL ödemelere dair detaylar...
Finans
14 Şubat 2023 - 22:30