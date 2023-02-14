Finans
14 Şubat 2023 - 22:30

Emeklilerin aklını başından alacak ödeme! Az önce duyuru yapıldı: Tamı tamına 17.000 TL ikramiye ödenecek! İşte yapılması gerekenler

Emeklilerin yüzleri bu haber ile güldü. Milyonlarca kişiye resmen piyango vurdu. En az 17 bin TL ikramiye verilecek. Başvurular için son gün uyarıları yapıldı. İşte, emekliye verilecek olan 17.000 TL ödemelere dair detaylar...

Finans
14 Şubat 2023 - 22:30
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Emeklilerin aklını başından alacak ödeme! Az önce duyuru yapıldı: Tamı tamına 17.000 TL ikramiye ödenecek! İşte yapılması gerekenler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payının açıklanmasıyla beraber emekli maaşlarına yüzde 30 oranında artış yapılırken en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL'den 5.500 TL olarak güncellendi. Bununla beraber ise asgari ücret ise 8.506 TL oldu. Emeklilere verilen kazımların arkası kesilmezken tam 17 bin TL verileceği müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin yeni yılda beklediği artışlar sonrasında haber CHP'den geldi. Emekliye büyük ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?

CHP'DEN MECLİSE ÖNERGE

CHP tarafından son dakika açıklaması geldi. Emeklilerin gündeminde olan bayram ikramiyelerine yüksek zam beklentileri oluşurken CHP, en az bir asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiği yönünde meclise önerge sundu. CHP tarafından meclise sunulan önergenin kabul edilmesiyle beraber 2023 yılında ödenecek toplam ikramiye tutarı 17 bin TL olarak belirlenmeyi bekliyor.



emekli ikramiyelerin CHP önergesi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri üzerinde gelişmeler yaşandı. CHP tarafından bayram ikramiyelerinin 17 bin TL olması yönünde önerge sunulurken 1100 TL olan ikramiyenin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ramazan Bayramına zaman azalırken meclis gündeminde yer alan ikramiyelere ilişkin gelişmeler bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesinde hükümetten emekliye önemli bir müjde verileceği tahmin ediliyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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