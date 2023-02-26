Emeklilerin aklını başından alan ödeme! ING Bank geri ödemesiz 20.000 TL'yi hesaplara yatıracak. Geçtiğimiz yıl ile birlikte bu sene de promosyon miktarları rekor seviyeleri görüyor. Bankaların iyice rekabet içinde bulunduğu promosyon ödeme miktarları bankalar tarafından tek tek açıklanıyor. Her geçen gün promosyon ödeme miktarlarında güncelleme yapıp yükselten bankalardan bir sürprizi de ING Bank yaptı. Bankanın yaptığı şok etkili 20 bin TL'lik geri ödemesiz ve karşılıksız nakit ödemesi müşterilerin yüzünü güldürdü. İşte emeklinin yüzünü güldürecek 20 bin TL'lik promosyon ödeme miktarlarının detayları...
ING BANK'TAN PROMOSYON ÖDEMELERİ SÜRPRİZİ
2023 yılı emekli promosyon ödemeleri pek çok emekli vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli promosyon ödemeleri için bankalar kampanyalarını tek tek duyurmaya başladı. Çok fazla emekli müşterisi olan ING Bank'tan emeklilere sevindirici haber geldi. Çıtayı yükselten bankanın promosyon ödemesi miktarı 20 bin TL oldu. Üstelik karşılıksız ve geri ödemesiz. Tüm diğer ayrıntılar haberimizde...
Emekli promosyonları maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verenlere, bunu taahhüt edenlere veriliyor. ING Bank bu seneki emekli promosyon ödeme miktarını duyurdu. Rakamı gören gözlerine inanamadı. Son zamanlarda çok fazla emekli müşteriyi kendisine çeken bankadan 20 bin TL kadar emekli destek ödemesi sağlanacak. ING Bank'tan müşterilerine karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 20 bin TL nakit para verilecek. Acil nakite ihtiyaç duyanlar bu kampanyayı kaçırmasın. ING Bank'ın yaptıkları sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda banka 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alma sözünü veren müşterileri için sıfır faizli kredi de veriliyor. Bu ödemeler 50 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bunun yanında banka tarafından EFT ve havale gibi hiç bir ücret ödemiyorlar. Ayrıca maaşlarını ING Bank'tan alacak emekliler için diğer bankalarından ATM'sinden para çekmek de ücretsiz olacak. Bir çok kolaylık sağlayan banka hem müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de sıfır faizsiz kredi fırsatı verecek. 10 bin TL olan promosyon ödemeleri ek ödemeler ile birlikte 20 bin TL'yi buluyor. Bu yönüyle banka rakiplerine oranla bir adım önde gözüküyor.