Emeklilerin aklını başından alan promosyon! Bu banka 16.500 TL verecek: Başvurmayan kalmasın!







O BANKADAN 16.500 TL PROMOSYON TAVANI!







O bankadan MEM personellerine promosyon ödemesi gerçekleşecek. Tavan yapan promosyon tutarı herkesi sevindirdi. Belirlenen tavan tutar nedir? Ödemeler ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen o detaylar haberimizde.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon için yaptığı ihaleyi Halk Bankası almış bulunmaktadır. Aralarında 3 yıl süre ile anlaşma gerçekleştirilmiştir. Promosyon ödemesinin miktarı tavan yaparak 16.500 TL'yi bulmuştur.Yapılan ihale sonucu bankalar arasında kazananın Halk Bankası olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve banka müdürlerinin de dahil olduğu toplantı ardından ihale süresinin belirlendiği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuya açıklık getirdi. Personellerin 3 yıl süre şartı ile Halk Bankası üzerinden maaş alınacağını, 16.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştireceklerini de ekledi. Böylelikle anlaşma tamamlandı ve protokol imzalandı. Emekli veya personeller için promosyon bu yıl ve gelecek yıl içerisinde devamlılık sağlayacaktır. Fakat emekliler anlaştığı istediği bankadan maaşlarını alabilecekken, çalışan personeller anlaşma yapılan bankadan maaş alabilecek. Ödenecek promosyonun miktarı MEM personellerince ilgi gördü.